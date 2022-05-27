Нефтяное эмбарго против РФ: Евросоюз рассматривает возможность исключения для нефтепровода "Дружба", чтобы удовлетворить нужды Венгрии, - Bloomberg

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Компромисс позволит Венгрии Виктору Орбану выиграть время для согласования деталей постепенного прекращения поставок российской нефти в его страну.

Венгрия в течение нескольких недель выступала против предложения, которое давало бы ей возможность до 2024 года отказаться от российской нефти, что почти на два года больше, чем это требовалось бы от большинства других стран-членов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись.

Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро. Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.