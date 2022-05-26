Нефтяное эмбарго, предложенное странами ЕС, повисло в противостоянии, -The New York Times
Против введения эмбарго на российскую нефть выступает Венгрия и надежды на то, что это противостояние удастся преодолеть на саммите в Брюсселе 30 и 31 мая угасают
Об этом пишет The New York Times.
Издание сообщает, что прошло почти месяц с тех пор, как Европейский Союз, казалось, готов был одобрить запрет российской нефти. Эта мера была объявлена мощным знаком европейского единства перед лицом российской агрессии в Украине. В то же время решение приостановлено из-за отказа Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале этой недели попросил, чтобы предложенное эмбарго не рассматривалось, поскольку его беспокойство еще не было решено.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, 25 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скептически высказался, что ситуация с Венгрией будет решена на следующей неделе. Господин Орбан "не дает много оснований надеяться, что мы сможем достичь соглашения в понедельник, вторник", - сказал он в интервью, добавив, что, по его мнению, блок в конце концов преодолеет противостояние.
Издание отмечает, что переговоры в Брюсселе о предоставлении Венгрии уступок продолжаются последние несколько недель. Господин Орбан требует больше времени, прежде чем Венгрия откажется от российской нефти. Также он говорит о деньгах, чтобы помочь стране перейти на новые ресурсы и избежать, как он это описал, атомной бомбы для экономики Венгрии.
The New York Times пишет, что Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Стоимость модернизации инфраструктуры Венгрии для получения нероссийской нефти составит около 700 миллионов евро.
- 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.
- 16 мая СМИ сообщили, что Германия до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти вне зависимости от решения Евросоюза об эмбарго.
- 21 мая вице-президент Европейского парламента Катарина Барли заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии.
- Вопрос о предложенном запрете на импорт российской нефти будет решен до следующего заседания совета 30 мая
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное