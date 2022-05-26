Нефтяное эмбарго, предложенное странами ЕС, повисло в противостоянии, -The New York Times

Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что прошло почти месяц с тех пор, как Европейский Союз, казалось, готов был одобрить запрет российской нефти. Эта мера была объявлена мощным знаком европейского единства перед лицом российской агрессии в Украине. В то же время решение приостановлено из-за отказа Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале этой недели попросил, чтобы предложенное эмбарго не рассматривалось, поскольку его беспокойство еще не было решено.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, 25 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скептически высказался, что ситуация с Венгрией будет решена на следующей неделе. Господин Орбан "не дает много оснований надеяться, что мы сможем достичь соглашения в понедельник, вторник", - сказал он в интервью, добавив, что, по его мнению, блок в конце концов преодолеет противостояние.

Издание отмечает, что переговоры в Брюсселе о предоставлении Венгрии уступок продолжаются последние несколько недель. Господин Орбан требует больше времени, прежде чем Венгрия откажется от российской нефти. Также он говорит о деньгах, чтобы помочь стране перейти на новые ресурсы и избежать, как он это описал, атомной бомбы для экономики Венгрии.

The New York Times пишет, что Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Стоимость модернизации инфраструктуры Венгрии для получения нероссийской нефти составит около 700 миллионов евро.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.

16 мая СМИ сообщили, что Германия до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти вне зависимости от решения Евросоюза об эмбарго.

21 мая вице-президент Европейского парламента Катарина Барли заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии.

Вопрос о предложенном запрете на импорт российской нефти будет решен до следующего заседания совета 30 мая

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