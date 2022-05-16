Нефтяное эмбарго ЕС: Венгрия просит 15-18 млрд евро на полную модернизацию энергосистемы
Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов
Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции, передает РБК-Украина .
Он заявил, что введение эмбарго на российские энергоносители приведет к потерям для страны.
По его словам, цены на горючее могут возрасти на 55-60% и Еврокомиссия должна инвестировать около 15-18 млрд евро, чтобы смягчить последствия.
"Европейская комиссия создала проблему с предложением, и венгерский народ имеет законные ожидания, что она также должна предоставить предложение о финансировании инвестиций для компенсации или предотвращения роста цен, что потребует полной модернизации венгерской энергетической сети на сумму 15-18 млрд евро", - заявил Сийярто.
- По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро.
- По данным издания El Pais, ЕС готов профинансировать для Венгрии модернизацию и улучшение нефтепроводов , чтобы страна поддержала эмбарго на российскую нефть.
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