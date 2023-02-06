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OPINION

Нефтяная удавка для российского бюджета

6 февраля, 2023 понедельник
14:01
Мнение

США, Евросоюз и Австралия ввели эмбарго на импорт российских нефтепродуктов и потолок на их экспорт в другой мир

Предварительные ограничения на нефть работают супер. Средний размер скидки на российскую нефть держится на уровне 40% и не снижается, несмотря на все усилия РФ обойти запреты. С нефтепродуктами обойти ограничение будет еще сложнее, ведь супертанкеры их не перевозят. Заморозить Европу не удалось. Там, кстати, уровень запасов газа в хранилищах на начало февраля 76% – по сравнению с 41% в прошлом году. Как говорится, почувствуйте разницу.

Заморозить Европу не удалось. Там, кстати, уровень запасов газа в хранилищах на начало февраля 76% – по сравнению с 41% в прошлом году

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Но главный показатель российских проблем — это российский бюджет. За январь его расходы выросли на две трети по сравнению с прошлым годом — это, кстати, показатель, сколько России стоит война. А вот доходы упали почти втрое.

Главный показатель российских проблем – это собственно российский бюджет. За январь его расходы выросли на две трети по сравнению с прошлым годом – это, кстати, и показатель, сколько России стоит война

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Такая тенденция уже второй месяц и напрямую связана с эмбарго на российскую нефть и потолок на нее. Цивилизованные страны больше ни нефть, ни российские нефтепродукты не покупают, а для всех остальных действует ограничение. Для Кремля возникает реальная и ощутимая уже сейчас угроза макроэкономической дестабилизации.

Я видел разные оценки потерь российского режима в зависимости от колебаний цен на нефть: от 75 до 125 млрд долларов в год. И это очень круто. Главный результат — Москва вынуждена играть, учитывая "красные флажки", установленные Западом. Россия остается поставщиком, но перестает быть игроком. Дальше будет больше.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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санкции против России
война с Россией
Павел Климкин
Экономика
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