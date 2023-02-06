Нефтяная удавка для российского бюджета
США, Евросоюз и Австралия ввели эмбарго на импорт российских нефтепродуктов и потолок на их экспорт в другой мир
Предварительные ограничения на нефть работают супер. Средний размер скидки на российскую нефть держится на уровне 40% и не снижается, несмотря на все усилия РФ обойти запреты. С нефтепродуктами обойти ограничение будет еще сложнее, ведь супертанкеры их не перевозят. Заморозить Европу не удалось. Там, кстати, уровень запасов газа в хранилищах на начало февраля 76% – по сравнению с 41% в прошлом году. Как говорится, почувствуйте разницу.
Заморозить Европу не удалось. Там, кстати, уровень запасов газа в хранилищах на начало февраля 76% – по сравнению с 41% в прошлом году
Читайте также: Запад поставил Россию "на растяжку"
Но главный показатель российских проблем — это российский бюджет. За январь его расходы выросли на две трети по сравнению с прошлым годом — это, кстати, показатель, сколько России стоит война. А вот доходы упали почти втрое.
Главный показатель российских проблем – это собственно российский бюджет. За январь его расходы выросли на две трети по сравнению с прошлым годом – это, кстати, и показатель, сколько России стоит война
Читайте также: Конец России как энергетической империи
Такая тенденция уже второй месяц и напрямую связана с эмбарго на российскую нефть и потолок на нее. Цивилизованные страны больше ни нефть, ни российские нефтепродукты не покупают, а для всех остальных действует ограничение. Для Кремля возникает реальная и ощутимая уже сейчас угроза макроэкономической дестабилизации.
Я видел разные оценки потерь российского режима в зависимости от колебаний цен на нефть: от 75 до 125 млрд долларов в год. И это очень круто. Главный результат — Москва вынуждена играть, учитывая "красные флажки", установленные Западом. Россия остается поставщиком, но перестает быть игроком. Дальше будет больше.
Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 42.42Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное