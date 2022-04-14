Нефтетрейдеры с 15 мая планируют сократить закупку российской нефти, – Reuters

Об этом пишет Reuters.



Нефтетрейдеры сократят закупку нефти из РФ, чтобы не попасть под санкции ЕС. Разработка европейских санкций исключает покупку нефти компаний "Роснефть" или "Газпромнефть", которые не считаются "строго необходимыми" для обеспечения энергетической безопасности стран ЕС.

По словам источников Reuters, трейдеры ломают головы над тем, что означает "строго необходимые".

"Все компании сидят своими юристами, чтобы выяснить, что они могут и не могут сделать. Неясно, что это означает для всей цепочки поставок, для грузоотправителей, страховщиков", – рассказал старший торговый источник.

В частности, это может касаться нефтеперерабатывающего завода, получающего российскую нефть по трубопроводу, но может не распространяться на покупку и продажу ее посредниками. Поэтому они сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение законодательства до 15 мая, когда ограничения ЕС вступят в силу.

Напомним, самый крупный в мире независимый трейдер нефти Vitol Group полностью прекратит торговлю нефтепродуктами из России.