Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Германии может перейти под контроль государства
В Германии планируют перевести под государственный контроль нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", расположенный в Шведте вблизи границы с Польшей
Об этом вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабэк рассказал изданию Bloomberg.
По мнению вице-канцлера, главной проблемой в переходе к альтернативам после введения эмбарго на импорт российской нефти может стать нефтеперерабатывающий завод в Шведте вблизи граници с Польшей, которым управляет российское ПАО "Роснефть", не имеющее никаких стимулов изменять поставщиков. Поэтому Германия готовит закон, который поможет получить контроль над объектом.
"Цель федерального правительства состоит в том, чтобы сохранить локацию, мы хотим построить там жизнеспособную промышленность, чтобы эмбарго на российскую нефть не привело к упадку региона", – объясняет Роберт Хабек.
- Роберт Габек предварительно указал, что Германия готова к эмбарго на российскую нефть.
Фото: gettyimages
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