Нефтегаз запустил одну из самых мощных скважин за последние годы
Одна из самых мощных скважин, запущенных Укргаздобычей в Украине за последние годы, начала работать. В настоящее время она добывает 580 000 кубометров газа в сутки
Об этом сообщил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.
"На днях "Укргаздобыча" запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5,8 км, открывшую перспективы ранее неразведанного блока на одном из наших месторождений на востоке страны", - говорится в сообщении.
Также Чернышев отметил, что это стало возможным благодаря проведению современных 3D сейсмических исследований и профессиональным действиям геологов, геофизиков и буровиков.
В настоящее время эта скважина обеспечивает 580 тысяч кубометров газа в сутки.
Кроме этого, он отметил, что сейчас в разработке еще несколько перспективных скважин.
- Напомним, что норвежская энергетическая компания Equinor предоставила АО "Укргаздобыча" (Группа Нафтогаз) две тонны метанола.
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