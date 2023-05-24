Нефтегаз запустил одну из самых мощных скважин за последние годы

Об этом сообщил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

"На днях "Укргаздобыча" запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5,8 км, открывшую перспективы ранее неразведанного блока на одном из наших месторождений на востоке страны", - говорится в сообщении.

Также Чернышев отметил, что это стало возможным благодаря проведению современных 3D сейсмических исследований и профессиональным действиям геологов, геофизиков и буровиков.

В настоящее время эта скважина обеспечивает 580 тысяч кубометров газа в сутки.

Кроме этого, он отметил, что сейчас в разработке еще несколько перспективных скважин.