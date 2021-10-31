"Нефтегаз" запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в сутки
"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину в Полтавской области производительностью более 365 тыс. кубометров газа в сутки
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в facebook.
По его словам, Украина работает над увеличением добычи собственного газа, и на этой неделе запустила новую скважину.
"На этой неделе "Нафтогаз" запустил новую газовую скважину на Яблоновском месторождении производительностью более 365 тыс. кубометров газа в сутки. Рост собственной добычи - это одна из трех ключевых задач, которые государство ставит перед руководством "Нафтогаза", - написал Шмигаль.
Он добавил, что за последний год подписано 8 соглашений о разделе продукции. По этим соглашениям инвестиции в разведку и добычу голубого топлива составят более 10 млрд. грн., а первый газ в пределах этих проектов может начать добываться уже в следующем году.
- Напомним, 6 октября Денис Шмигаль поручил Нафтогазу и Укргаздобыче увеличить добычу собственного газа .
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