Нефтегаз в 2022 году заблокировал более 3 млн кибератак на свою сетевую инфраструктуру
Киберцентр украинского Нафтогаза обнаружил и заблокировал более 3 млн. кибератак за 2022 год. Под угрозой поражения была сетевая инфраструктура группы
Об этом Нафтогаз отчитывался на Facebook.
"Война России против Украины ведется не только на земле и в воздухе, но и в киберпространстве. И, конечно, мы продолжаем давать отпор", - говорится в тексте пресс-службы.
Так, за 2022 год киберцентр Нафтогаза обнаружил и заблокировал более 3 млн различных атак, которые были нацелены на сетевую инфраструктуру группы. Отмечается, что статистика выросла в 12 раз, если сравнить ее с данными за 2021 год.
"В общей сложности наши специалисты опознали более 250 техник, которыми злоумышленники пытались атаковать наши объекты. Спасибо коллегам за бдительность", - резюмировали в Нафтогазе.
- Напомним, 2 декабря Евросоюз открыл в Киеве лабораторию киберзащиты для ВСУ.
- Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что Служба успешно защищает информационную и цифровую безопасность Украины в условиях войны: с начала 2022 по 27 декабря нейтрализовано более 4,5 тыс. кибератак.
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