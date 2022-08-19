Нефтегаз покупает ТЭС в Славутиче: будет производить тепло и электричество из биомассы
АМКУ разрешил дочери Нафтогаза приобрести контрольную часть недостроенной Славутической ТЭС
Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.
Дочернее предприятие «Нефтегаз Биоэнергия» (НАК «Нефтегаз Украины») приобретет долю в уставном капитале ООО "Славутицкая ТЭС", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Соответствующее разрешение предоставило АМКУ.
Согласно информации заявителей, Славутицкая ТЭС будет производить электрическую энергию и производить и поставлять тепловую энергию в территориальных границах города Славутич (Киевская область).
В настоящее время на ТЭС идет строительство и ввод в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей: когенерационной установки (комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии) и котельной, которые будут работать с использованием альтернативных источников энергии – биомассы.
Введение Славутической ТЭС в эксплуатацию позволит отказаться от сжигания газа для производства энергии в пользу возобновляемых источников. Как следствие, местная энерго- и теплогенерация будет независима от поставок газа и его стоимости, что обеспечит усиление энергетической безопасности Украины и улучшит состояние окружающей среды, поясняют в АМКУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.22
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное