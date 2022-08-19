Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Дочернее предприятие «Нефтегаз Биоэнергия» (НАК «Нефтегаз Украины») приобретет долю в уставном капитале ООО "Славутицкая ТЭС", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Соответствующее разрешение предоставило АМКУ.

Согласно информации заявителей, Славутицкая ТЭС будет производить электрическую энергию и производить и поставлять тепловую энергию в территориальных границах города Славутич (Киевская область).

В настоящее время на ТЭС идет строительство и ввод в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей: когенерационной установки (комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии) и котельной, которые будут работать с использованием альтернативных источников энергии – биомассы.

Введение Славутической ТЭС в эксплуатацию позволит отказаться от сжигания газа для производства энергии в пользу возобновляемых источников. Как следствие, местная энерго- и теплогенерация будет независима от поставок газа и его стоимости, что обеспечит усиление энергетической безопасности Украины и улучшит состояние окружающей среды, поясняют в АМКУ.

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