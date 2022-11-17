"Нефтегаз" подтвердил удары россиян по объектам газодобывающей инфраструктуры
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подтвердил, что в четверг, 17 ноября, оккупанты осуществили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры на востоке Украины, несколько объектов разрушены
Об этом сообщает пресс- служба "Нафтогаз Украины".
По его словам, был произведен обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке Украины. Несколько объектов получили разрушения, другие - повреждения различной степени. Он отметил, что ГСЧС уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.
"Пока ими (сотрудниками ГСЧС - ред.) оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", - сообщил Алексей Чернышев.
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