"Нефтегаз" подтвердил удары россиян по объектам газодобывающей инфраструктуры

Об этом сообщает пресс- служба "Нафтогаз Украины".

По его словам, был произведен обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке Украины. Несколько объектов получили разрушения, другие - повреждения различной степени. Он отметил, что ГСЧС уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.

"Пока ими (сотрудниками ГСЧС - ред.) оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", - сообщил Алексей Чернышев.

17 ноября войска РФ обстреляли Днепр, власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре, известно о четырнадцати раненых, среди них девушка 15 лет.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что кафиры нацелились на украинскую газодобычу и обстреливают "Южмаш" в Днепре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb