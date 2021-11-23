Нефтегаз о расширении США санкций против участников "Северного потока-2": мощный инструмент для прекращения использования газа в качестве оружия

Об этом сообщили в Нафтогазе .



В НАК "Нафтогаз Украины" приветствовали решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., являющихся участниками проекта газопровода "Северный поток-2".



"Россия сейчас в полной мере использует газ как геополитическое оружие против Украины и против других европейских стран... Путин прямо заявляет: если хотите получать больше газа - должны позволить, чтобы "Северный поток-2" работал, и речь не идет даже о соблюдении европейского законодательства .Санкции США - мощный инструмент, крайне важный, чтобы остановить использование газа как оружия", - заявил Витренко.



По его словам, отсрочка Штатами "по-настоящему действенных санкций против газопровода поощряет РФ к установке газа как оружия, а также к войне против Украины".



Витренко добавил, что жесткие санкции нужно внедрять сейчас – когда они нужны и не создают угроз для энергоснабжения Европы.

Напомним, 22 ноября США расширили санкционный список против участников проекта "Северный поток-2". В него попали предприятие Transadria Ltd и его судно Marlin. В общей сложности, американские санкции применены к восьми человек и 17 судов по закону PEESA по "Северному потоку-2".

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