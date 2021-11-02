Нефтегаз начал сотрудничество с Новой почтой для подключения новых клиентов

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".



"Отныне присоединиться к ГК "Нафтогаз Украины" можно в 1700 отделениях Новой почты по всей Украине", - говорится в сообщении.



Отмечается, что желающие подключиться должны посетить одно из партнерских отделений Новой почты с паспортом, ИНН, документом о праве собственности на жилье или согласие совладельца. При себе также необходимо иметь ЭИС-код.

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