Нефтегаз начал сотрудничество с Новой почтой для подключения новых клиентов
Газоснабжающая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" начала сотрудничество с Новой почтой для подключения новых потребителей
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".
"Отныне присоединиться к ГК "Нафтогаз Украины" можно в 1700 отделениях Новой почты по всей Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что желающие подключиться должны посетить одно из партнерских отделений Новой почты с паспортом, ИНН, документом о праве собственности на жилье или согласие совладельца. При себе также необходимо иметь ЭИС-код.
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