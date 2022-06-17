Нефтебазы, заправки, счета, техника: активы компаний российской Татнефти передали АРМА
Движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компании "Татнефть" передали Агентству по розыску и менеджменту активов для управления ими
Об этом информирует на сайте Государственное бюро расследований .
"Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими", - говорится в сообщении.
31 мая этого года на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компании "Татнефть" наложили арест в рамках уголовного производства за поставку нефтепродуктов для подразделений министерства обороны РФ.
В настоящее время 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей уже арестовали. Только стоимость корпоративных прав и движимого имущества составила около 400 млн грн.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата госвласти, совершенные по сговору, продолжается.
- СБУ инициировала арест активов Роснефти в Украине, а также обезвредила вражескую агентуру, работавшую под прикрытием.
- На восстановление 24 тыс. км дорог, разрушенных оккупантами, необходимо 900 млрд грн., запланировано потратить замороженные активы РФ.
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