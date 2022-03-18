Нефть резко подорожала из-за ужесточения санкций против РФ

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили 2,6%, до 109,39 доллара за баррель после роста почти на 9% в четверг, что явилось наибольшим процентным приростом с середины 2020 года. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 2,9%, до 105,91 доллара за баррель, прибавив к прыжку на 8% в четверг. Несмотря на отскок, оба эталонных контракта должны были закончить неделю с падением примерно на 3%. После того, как торговались в диапазоне 16 долларов. Цены упали с 14-летнего максимума, достигнутого почти две недели назад.

"Сокращение предложения из-за санкций в отношении России, сбои в ядерных переговорах с Ираном, истощение запасов нефти и опасения по поводу резкого роста числа ударивших по спросу случаев заболевания COVID-19 в Китае – все это привело к тому, что в течение недели цены резко колебались", – говорится в сообщении.