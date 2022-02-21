Нефть подешевела из-за заявлений о саммите по поводу украинского кризиса и возможного ядерного соглашения с Ираном
В понедельник, 21 февраля, цены на нефть снизились благодаря плану президента США провести саммит по кризису в Украине и перспективам подписания ядерного соглашения между Ираном и другими государствами
Об этом сообщает "Укринформ" .
Стоимость барреля апрельской нефти Brent к 9:15 по Киеву составила $90,96 (-0,46%). Баррель мартовской нефти WTI торговался за $89,65 (-0,62%).
Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $91,39 и $90,21 соответственно.
Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных выходных сигналов, однако развернулся к понижению после появления новости о встрече Джо Байдена и Владимира Путина.
Аналитики отмечают, что рынок остается напряженным и любое добавление нефти поможет, но цены останутся нестабильными в ближайшем будущем, поскольку иранская нефть, вероятно, вернется только к концу 2022 года.
- Напомним, 21 февраля Елисейский дворец сообщил, что по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона лидеры США и России согласились провести саммит по вопросам безопасности в Европе.
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