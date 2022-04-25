Нефть финансирует военные действия Путина: в Норвегии активисты Greenpeace заблокировали российский танкер
В Норвегии активисты Greenpeace в знак протеста против войны в Украине приковали себя к якорю российского нефтяного танкера
Об этом сообщает Reuters .
Активисты международной экологической организации Greenpeace приковали себя к якорному кругу танкера "Усть Луга" компании ExxonMobil, перевозящего 95 тыс. тонн российской нефти. К танкеру они доплыли на резиновых лодках.
"Нефть является основой не только климатического кризиса, но и конфликтов. Я поражен тем, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует военные действия Путина", - заявила глава норвежского отделения Greenpeace Фроде Плейм.
Норвежская дочерняя компания американской ExxonMobil импортирует российскую нефть по соглашению, которое было заключено до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Активисты выступают против соблюдения условий этого договора.
- 19 апреля из-за введения ЕС санкции против РФ в Греции был задержан нефтяной танкер под флагом России.
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