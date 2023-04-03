Нефть дорожает из-за сокращения добычи ОПЕК+

Об этом сообщает издание enkorr .

Отмечается, что июньские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,93 (4,92%) – до $83,82 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,50 (0,6%), до $79,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI поднялись в цене на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $3,84 (5,07%), до $79,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,3 (1,8%), до $75,67 за баррель.

По итогам марта Brent снизилась в цене на 4,9%, по итогам первого квартала – на 7%, пишет MarketWatch. Фьючерсы на WTI потеряли 1,8% и 5,7% соответственно, причем месячное понижение стало для североамериканской марки пятым подряд.

Вечером 2 апреля 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года. Заявление было сделано в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в понедельник.

По подсчетам, общее снижение нефтедобычи составит примерно 1,657 млн б/с, из них по 500 тысяч б/с придется на лидеров соглашения – РФ и Саудовскую Аравию. Также отмечается, что из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан – на 78 тыс. б/с, Оман – на 40 тыс. б/с. Из стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ – на 144 тыс. б/с, Кувейт – на 128 тыс. б/с, Ирак – на 211 тыс. б/с, Алжир – на 48 тыс. б/с, Габон – на 8 тыс. б/с.

"Производители явно недовольны недавним падением, которое было скорее спекулятивным, чем вызванным фундаментальными факторами. Скорее всего, им удастся вернуть котировки на уровень выше $80 за баррель, плюс они пытаются превентивно реагировать на меньшее, чем ожидалось увеличение глобального спроса на нефть в ближайшие месяцы. Министр нефти Саудовской Аравии любит застать рынок врасплох, особенно когда это может повредить спекулянтам, играющим на снижение", – сказал MarketWatch аналитик Saxo Bank Оле Хансен.