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Нефть дешевеет из-за сезонного падения спроса и неуверенности Китая, - Reuters

7 сентября, 2023 четверг
09:51
Экономика

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены

Об этом информирует Reuters .

Фьючерсы на Brent снизились на 24 цента до $90,36 за баррель, а фьючерсы на WTI – на 29 центов до $87,25 за баррель.

"Пока нам действительно сложно увидеть какие-то негативные факторы из-за ограничения поставок. Однако мы должны учитывать возможные риски спроса, такие как в четвертом квартале рынок может замедлиться в не пиковый сезон потребления нефти после окончания летнего спроса", - сказал шанхайский аналитик CMC Markets Леон Ли.

Сообщается, что на цены тоже повлияли спорные данные из Китая: экспорт упал на 8,8%, а импорт – на 7,3% в августе по сравнению с прошлым годом, но импорт нефти увеличился на 30,9% за тот же период. Они показывают спад экономики, но не столь сильный, как ожидалось, и китайское правительство также применило меры, которые будут стимулировать рынок финансов и недвижимости, сказал Ли.

После того, как Саудовская Аравия и Россия, два главных мировых продавца нефти, продлили добровольное уменьшение поставок до конца года, нефть выросла в начале недели. Это добавилось к сокращениям, которые ОПЕК+ договорились в апреле и будут продолжаться до 2024 года.

"Действия ОПЕК+ частично подрываются возвращением санкционных баррелей из Ирана. Добыча нефти в Иране колебалась выше с начала года, достигнув 2,83 млн баррелей в сутки в июле, по сравнению с 2,55 млн баррелей в сутки в январе. Мы также отмечаем рост риска для нашего прогноза венесуэльского производства, поскольку официальные лица США, как сообщается, готовят предложения по ослаблению санкций, если Каракас продвинет планы по проведению новых президентских выборов", - говорится в отчете аналитиков BMI Research.

По данным источников Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 1 сентября, уменьшились на 5,5 миллиона баррелей.

  • 30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.
  • После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.
Мир
Россия
Китай
Саудовская Аравия
нафта
ОПЕК
США
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