Нефть дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Об этом информирует Enkorr .

По состоянию на утро, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на ICE Futures в Лондоне составила 87,75 доллара за баррель, что на 0,4 доллара (0,45%) ниже показателя закрытия предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов выросла на 3,57 доллара (4,2%), достигнув 88,15 доллара за баррель.

Между тем, фьючерсы на ноябрьскую нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,46 доллара (0,53%), достигнув 85,92 доллара за баррель. Согласно результатам предыдущего торгового дня, стоимость этих контрактов выросла на 3,59 доллара (4,3%), достигнув максимального уровня с 3 октября – 86,38 доллара за баррель.

Робби Фрейзер, руководитель отдела мировых исследований и аналитики в Schneider Electric, отметил, что конфликт на Ближнем Востоке не оказывает прямого влияния на баланс предложения и спроса на рынке нефти.

"Добыча нефти в Израиле и секторе Газа – на контролируемой ХАМАСом палестинской территории – фактически равна нулю. Спрос на нефтепродукты в регионе, расположенный в непосредственной близости, недостаточен для того, чтобы произошел сдвиг мировой рыночной конъюнктуры", – сказал он.

В ночь вторника Израиль продолжал обстрелы в Газе.

Еще вчера стало известно, что цены на нефть выросли более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".