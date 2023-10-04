Нефть Brent торгуется около $90,88 за баррель
В среду, 4 октября, цены на нефть держатся примерно на одном уровне
Об этом сообщает Enkorr.
По состоянию на 08:10 фьючерсы на Brent по поставкам в декабре потеряли $0,04 (0,04%) на лондонском рынке ICE Futures и стоили $90,88 за баррель. Во вторник Brent поднялась на $0,21 (0,2%), до $90,92 за баррель.
Фьючерсы на WTI со снабжением в ноябре снизились на $0,02 (0,02%) на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX и составили $89,21 за баррель. В предыдущую сессию контракт вырос на $0,41 (0,5%), до $89,23 за баррель.
В среду состоится онлайн-встреча JMMC, на которой министры мониторингового комитета ОПЕК+ обсудят состояние мирового рынка нефти.
Трейдеры обращают внимание на еженедельный отчет о запасах энергоносителей в США от министерства энергетики. По данным опроса S&P Global Commodity Insights, аналитики ожидают, что на прошлой неделе запасы нефти в стране снизились на 1,4 млн баррелей. Они также прогнозируют, что резервы дистиллятов снизились на 1,6 млн баррелей, а бензина остались без изменений.
По данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США за неделю до 29 сентября сократились на 4,21 млн баррелей.
Что предшествовало
После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.
Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку есть опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.
11 сентября цена на нефть снизилась после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.
По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.
По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.
22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.
Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.
Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.
После сильных колебаний цен на нефть 27 и 28 сентября рынок вошел в фазу стабилизации и не показал значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держалась на уровне $95 за баррель.
2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.69
- Актуальное
- Важное