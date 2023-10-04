Нефть Brent торгуется около $90,88 за баррель

Об этом сообщает Enkorr.

По состоянию на 08:10 фьючерсы на Brent по поставкам в декабре потеряли $0,04 (0,04%) на лондонском рынке ICE Futures и стоили $90,88 за баррель. Во вторник Brent поднялась на $0,21 (0,2%), до $90,92 за баррель.

Фьючерсы на WTI со снабжением в ноябре снизились на $0,02 (0,02%) на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX и составили $89,21 за баррель. В предыдущую сессию контракт вырос на $0,41 (0,5%), до $89,23 за баррель.

В среду состоится онлайн-встреча JMMC, на которой министры мониторингового комитета ОПЕК+ обсудят состояние мирового рынка нефти.

Трейдеры обращают внимание на еженедельный отчет о запасах энергоносителей в США от министерства энергетики. По данным опроса S&P Global Commodity Insights, аналитики ожидают, что на прошлой неделе запасы нефти в стране снизились на 1,4 млн баррелей. Они также прогнозируют, что резервы дистиллятов снизились на 1,6 млн баррелей, а бензина остались без изменений.

По данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США за неделю до 29 сентября сократились на 4,21 млн баррелей.

Что предшествовало

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку есть опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября цена на нефть снизилась после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.

После сильных колебаний цен на нефть 27 и 28 сентября рынок вошел в фазу стабилизации и не показал значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держалась на уровне $95 за баррель.

2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.