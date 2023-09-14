Нефть Brent подорожала до $92,3 за баррель
По состоянию на 08:09 по киевскому времени ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросли на $0,46 (на 0,5%), достигнув $92,34 за баррель
Об этом информирует enkorr .
В то же время в среду, 13 сентября, стоимость Brent упала на $0,18 (на 0,2%) и составила $91,88 за баррель.
Октябрьские контракты на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX поднялись на $0,51 (0,58%) и составили $89,03 за баррель. В предыдущую сессию цена WTI снизилась на $0,32 (на 0,4%) и достигла $88,52 за баррель.
Одной из причин падения цен в среду стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,96 млн баррелей и составили 420,59 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3,93 млн баррелей и достигли 122,53 млн баррелей.
Эксперты прогнозировали уменьшение запасов нефти на 2,48 млн баррелей, сокращение запасов бензина – на 850 тыс. баррелей и рост запасов дистиллятов – на 1,4 млн баррелей.
К тому же, на цены на нефть повлияли данные о росте инфляции в США. Согласно данным Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) в стране в августе повысился на 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это было быстрее, чем 3,2% в июле. Консенсус-прогноз Trading Economics ожидал инфляцию на уровне 3,6%.
- 30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.
- После резкого скачка цен накануне утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.
- Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку были опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.
- 11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.
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