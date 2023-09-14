Нефть Brent подорожала до $92,3 за баррель

Об этом информирует enkorr .

В то же время в среду, 13 сентября, стоимость Brent упала на $0,18 (на 0,2%) и составила $91,88 за баррель.

Октябрьские контракты на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX поднялись на $0,51 (0,58%) и составили $89,03 за баррель. В предыдущую сессию цена WTI снизилась на $0,32 (на 0,4%) и достигла $88,52 за баррель.

Одной из причин падения цен в среду стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,96 млн баррелей и составили 420,59 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3,93 млн баррелей и достигли 122,53 млн баррелей.

Эксперты прогнозировали уменьшение запасов нефти на 2,48 млн баррелей, сокращение запасов бензина – на 850 тыс. баррелей и рост запасов дистиллятов – на 1,4 млн баррелей.

К тому же, на цены на нефть повлияли данные о росте инфляции в США. Согласно данным Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) в стране в августе повысился на 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это было быстрее, чем 3,2% в июле. Консенсус-прогноз Trading Economics ожидал инфляцию на уровне 3,6%.