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Нефть Brent подорожала до $86,50 за баррель на фоне ужесточения санкций США против РФ

13 октября, 2023 пятница
08:35
Экономика нефть

Цены на нефть выросли в пятницу, когда США ужесточили санкции против российского экспорта нефти, вызывая тревогу по поставкам на уже ограниченном рынке. Прогнозируется, что мировые запасы уменьшатся к четвертому кварталу

Об этом информирует Reuters .

Фьючерсы на Brent увеличились на 50 центов, что составляет 0,6%, достигнув 86,50 доллара за баррель, в то время как американская нефть WTI подорожала на 64 цента, или 0,8%, до 83,55 доллара за баррель.

Нефть Brent должна показать недельный рост на уровне 2,3%, в то время как WTI ожидается расти на 0,9% в течение недели. Это произошло после того, как оба контракта показали рост в понедельник из-за возможных перебоев в экспорте с Ближнего Востока. Нападение ХАМАСа на Израиль в выходные создало угрозу более широкого конфликта.

Цены смогли восстановить часть своего роста за неделю. Однако в четверг США впервые ввели санкции против владельцев танкеров, транспортирующих российскую нефть по цене, превышающей предельную цену G7 в 60 долларов за баррель. Это было сделано с целью устранения лазейок в системе, предназначенной для наказания России за агрессию против Украины.

"Проблемы со стороны предложения оставались в центре внимания на рынке сырой нефти. Настроения также усилились после того, как ОПЕК заявила, что ожидает, что запасы сырой нефти сократятся на 3 (миллиона баррелей в день) в этом квартале. Это предполагает, что не будет дальнейших перебоев в поставках, вызванных войной между Израилем и ХАМАСом", - сказал старший стратег по сырьевым товарам компании ANZ Дэниел Хайнс, добавив, что цены во время ранних торгов в пятницу выросли из-за усиления санкций США.

Россия является вторым крупнейшим производителем нефти в мире и имеет значительный объем экспорта. Поэтому усиление контроля со стороны США за ее поставками может привести к сокращению поставок.

ОПЕК в четверг подтвердила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть, указывая на стабильность мировой экономики в этом году и ожидаемое увеличение спроса в Китае, крупнейшего импортера нефти в мире. Цены на нефть возобновились после публикации данных в пятницу, указывающих на месячное снижение импорта сырой нефти Китаем.

Импорт в прошлом месяце достиг 45,74 млн метрических тонн, или 11,13 млн баррелей в день, что на 10,5% меньше августовского рекордного уровня. Однако импорт в сентябре увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом, продолжая тренд 2023 года, когда импорт значительно превысил показатели 2022 года, когда экономика Китая была повреждена из-за широкомасштабных ограничений, связанных с пандемией.

Что предшествовало

2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.

По состоянию на 4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне - $90,88 за баррель.

8 октября стоимость нефтивыросла более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

10 октября наблюдалось снижение цен на нефть, происходящее после их скачка. Трейдеры анализируют потенциальные последствия военного противостояния между Израилем и палестинской группой ХАМАС.

Нефть дешевела в четверг, 12 октября, из-за данных Американского института нефти (API) об уверенном росте запасов в США.

Россия
нафта
санкции против России
Война с Россией
США
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