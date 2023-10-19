Нефть Brent подешевела до $91,12 после смягчения санкций США против Венесуэлы

Об этом сообщает Enkorr.

Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряла $0,38 (0,42%), опустившись до $91,12 за баррель. В среду нефть подорожала на $1,6 (1,8%), достигнув $91,5 за баррель.

WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на $0,13 (0,15%), скатясь до $88,19 за баррель. В предыдущую сессию контракт поднялся на $1,66 (1,9%), до $88,32 за баррель.

Правительство США во главе с президентом Джо Байденом существенно снизило ограничения для нефтяной отрасли Венесуэлы после того, как власти и оппозиция страны договорились об условиях избирательного процесса 2024 года. Эксперты ожидают, что это может улучшить нефтяную добычу Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Цены на нефть подскочили к двухнедельным пике накануне из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Рынку также помогли данные об уменьшении запасов нефти в США.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие резервы нефти в стране за неделю, закончившуюся 13 октября, снизились на 4,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их падения только на 30 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов – на 3,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов бензина на 800 тыс. баррелей, дистиллятов – на 900 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 758 тыс. баррелей.

Что предшествовало

2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.

По состоянию на 4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне - $90,88 за баррель.

8 октября стоимость нефтивыросла более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

10 октября наблюдалось снижение цен на нефть, происходящее после их скачка. Трейдеры анализируют потенциальные последствия военного противостояния между Израилем и палестинской группой ХАМАС.

Нефть дешевела в четверг, 12 октября, из-за данных Американского института нефти (API) об уверенном росте запасов в США.

Цены на нефть выросли 13 октября до $86,50 за баррель, когда США ужесточили санкции против российского экспорта нефти, вызывая тревогу по поставкам на уже ограниченном рынке. Прогнозируется, что мировые запасы сократятся до четвертого квартала.

16 октября котировки Brent и WTI поднялись на 7,5% и 5,9% за неделю.