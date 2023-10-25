Нефть Brent подешевела до $87,92 за баррель из-за обеспокоенности конфликта между Израилем и ХАМАС

Об этом сообщает Enkorr.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на 0,17% или $0,15 до $87,92 за баррель. Во вторник Brent подешевела на 2% или $1,76 до $88,07 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на 0,24% или $0,2 до $83,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 2,1% или $1,75 до $83,74 за баррель.

Трейдеры ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на завершившейся 20 октября неделе на 2,668 млн баррелей.

Однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами в Израиль пересмотреть планы по наземной операции в секторе Газа.

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман договорились предпринимать дипломатические усилия по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке и препятствовать разрастанию конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил Белый дом.

Что предшествовало

2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.

По состоянию на 4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне - $90,88 за баррель.

8 октября стоимость нефтивыросла более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

10 октября наблюдалось снижение цен на нефть, происходящее после их скачка. Трейдеры анализируют потенциальные последствия военного противостояния между Израилем и палестинской группой ХАМАС.

Нефть дешевела в четверг, 12 октября, из-за данных Американского института нефти (API) об уверенном росте запасов в США.

Цены на нефть выросли 13 октября до $86,50 за баррель, когда США ужесточили санкции против российского экспорта нефти, вызывая тревогу по поставкам на уже ограниченном рынке. Прогнозируется, что мировые запасы сократятся до четвертого квартала.

16 октября котировки Brent и WTI поднялись на 7,5% и 5,9% за неделю.

19 октября стоимость нефти Brent на лондонской бирже была $91,12, а 20 октября – $93,24 за баррель.

Цены на нефть 24 октября были около $90,3 за баррель.