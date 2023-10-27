Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что коллеги из Конгресса США сказали ему, что армия может начать воевать в новых конфликтах
Об этом он написал в Facebook .
По его словам, во время визита в Вашингтон его заверили, что помощь США Украине в ближайшее время будет продолжаться - поддержка среди конгрессменов
Он отметил, что прорабатывается вопрос усиления военно-технического сотрудничества, чтобы Украина могла сама производить оружие.
Чернев заявил, что дальше Украине "придется рассчитывать на собственные силы", о чем неформально сказали в Сенате и Палаты представителей.
"Среди главных причин – внутриполитическая ситуация в США и возможность участия их армии в новых конфликтах. Как сказали наши друзья, может случиться, что за вооружение вы будете конкурировать не с Израилем, а с американской армией. То есть может сложиться такая ситуация, что деньги на помощь" будут, но самих снарядов или пушек может не хватать", - подчеркнул парламентарий.
- 26 октября США предоставили Украине новый пакет помощи на $150 млн , в который вошли ракеты для ПВО, HIMARS и артснарядов.
- Предыдущий пакет военной помощи США объявляли 11 октября в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", его стоимость составляла 200 миллионов долларов.
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