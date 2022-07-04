Неэффективно бросать деньги в прогнившую систему: сначала должны идти реформы, а потом деньги, - дипломат Омелян
Дипломат Владимир Омелян, убежден, что Украине очень важно продемонстрировать, что так же, как мы сражаемся на поле боя, мы готовы воплощать реформы, делать совершенно другое качество жизни для каждого украинского гражданина и создавать возможности для украинского бизнеса
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На самом деле наша самая большая проблема в том, что мы помощь со стороны Запада или даже репарации со стороны России трактуем просто как деньги, которые мы получим. Мы должны смотреть на это по другому, что сначала идут реформы, а дальше идут деньги, и только тогда будет эффект. Поскольку если бросить деньги в существующую систему, которая прогнила, коррумпирована и неэффективна, то никто не увидит результата кроме нескольких десятков или сотен нечестных людей, которые на этом хорошо наживутся и снова будут отдыхать по Ниццам и Майами" , – объяснил дипломат.
Владимир Омелян отметил, что Украине очень важно продемонстрировать, что так же, как мы сражаемся на поле боя, мы готовы воплощать реформы и делать совершенно другое качество жизни для каждого украинского гражданина и создавать возможности для украинского бизнеса. Это возможно, но для этого нужно иметь ясное видение.
"Я внимательно ознакомился с тем планом, который был презентован украинскими властями в Лугано. И надеюсь, что это первый черновой вариант, который будет существенно доработан, потому что кроме общих лозунгов о реформах и "дайте нам денег" на те или иные сектора экономики, большего я не увидел. Второй огромный риск, о котором нужно помнить, даже если у нас есть миллиард или сто миллиардов, триллион долларов – это все равно будет отнимать время, чтобы спланировать расходование этих денег. То есть, физически сделать те объекты, на которые будут направлены эти деньги, а это минимум 2-3 года. Соответственно возникает вопрос: что будут делать те люди, которые потеряли свое жилье, работу и находятся в нелучшей ситуации на Западной или Центральной Украине, или эмигрировали на Запад", - заметил Омелян.
Дипломат подчеркнул, что мы не должны потерять людей, а вернуть их мы сможем только в том случае, если предложим достойные условия для жизни и труда после победы.
"Война идет и уносит очень много ресурсов, жизней, много потерь, но на следующий день после победы мы должны начать системно строить новую страну, а не ремонтировать старое советское прошлое", - подытожил Владимир Омелян.
- 4 июля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано заявил, что восстановление нашей страны после войны с Россией станет крупнейшим проектом современности.
- Также Президент Швейцарии Игнацио Кассис выступил на конференции в Лугано и подчеркнул, что будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего обновления Украины.
- Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций
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