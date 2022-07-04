Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"На самом деле наша самая большая проблема в том, что мы помощь со стороны Запада или даже репарации со стороны России трактуем просто как деньги, которые мы получим. Мы должны смотреть на это по другому, что сначала идут реформы, а дальше идут деньги, и только тогда будет эффект. Поскольку если бросить деньги в существующую систему, которая прогнила, коррумпирована и неэффективна, то никто не увидит результата кроме нескольких десятков или сотен нечестных людей, которые на этом хорошо наживутся и снова будут отдыхать по Ниццам и Майами" , – объяснил дипломат.



Владимир Омелян отметил, что Украине очень важно продемонстрировать, что так же, как мы сражаемся на поле боя, мы готовы воплощать реформы и делать совершенно другое качество жизни для каждого украинского гражданина и создавать возможности для украинского бизнеса. Это возможно, но для этого нужно иметь ясное видение.



"Я внимательно ознакомился с тем планом, который был презентован украинскими властями в Лугано. И надеюсь, что это первый черновой вариант, который будет существенно доработан, потому что кроме общих лозунгов о реформах и "дайте нам денег" на те или иные сектора экономики, большего я не увидел. Второй огромный риск, о котором нужно помнить, даже если у нас есть миллиард или сто миллиардов, триллион долларов – это все равно будет отнимать время, чтобы спланировать расходование этих денег. То есть, физически сделать те объекты, на которые будут направлены эти деньги, а это минимум 2-3 года. Соответственно возникает вопрос: что будут делать те люди, которые потеряли свое жилье, работу и находятся в нелучшей ситуации на Западной или Центральной Украине, или эмигрировали на Запад", - заметил Омелян.



Дипломат подчеркнул, что мы не должны потерять людей, а вернуть их мы сможем только в том случае, если предложим достойные условия для жизни и труда после победы.



"Война идет и уносит очень много ресурсов, жизней, много потерь, но на следующий день после победы мы должны начать системно строить новую страну, а не ремонтировать старое советское прошлое", - подытожил Владимир Омелян.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано заявил, что восстановление нашей страны после войны с Россией станет крупнейшим проектом современности.

Также Президент Швейцарии Игнацио Кассис выступил на конференции в Лугано и подчеркнул, что будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего обновления Украины.

Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций

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