Об этом говорится в расследовании российского центра "Досье".

В СМИ неоднократно появлялась информация об отношениях бывшей гимнастки Алине Кабаевой и российского президента Владимира Путина. Сообщалось, что любовница родила Путину по меньшей мере троих детей. Отмечалось, что друзья российского президента передавали недвижимость и землю Кабаевой и членам ее семьи.

Ссылаясь на данные Росрегистра, расследователи отмечают, что Кабаева, ее бабушка, мать и сестра владеют в общей сложности 10 квартирами в Москве и Петербурге, а также участками и коттеджами в Московской области и Сочи. Их общая рыночная стоимость достигает более $39 млн.

В марте западные СМИ сообщали, что Кабаева с детьми скрывается в Швейцарии. Она проживает в муниципалитете Колоньи - одном из самых дорогих и респектабельных в Швейцарии и мире. Колони расположен неподалеку от центра Женевы.

Один из друзей Путина предоставил Алине здесь свой особняк. В апреле The Wall Street Journal писал со ссылкой на чиновников из США и ЕС, что бывшая спортсменка неоднократно и надолго останавливалась на вилле с вертолетной площадкой в муниципалитете Колоньи. Имения в этом районе являются исторической ценностью, а их стоимость составляет $70-80 млн.

По информации расследователей, в Колони есть только одна вертолетная площадка - недалеко от дома Геннадия Тимченко. Тимченко – основатель нефтетрейдера Gunvor, который в Швейцарии искал покупателей на российскую нефть и нефтепродукты. Тимченко знаком с Путиным с 1990-х и считается одним из его "кошельков". Вертолетная площадка является частью владений под названием "Вилла Hauterive". По данным сервиса отслеживания полетов ADS-B Exchange, с 2016 года на участке и вблизи него садилось только пять частных вертолетов, из них четыре связаны с компанией Swift Copters, работающей с клиентами из России.

Собеседник, знакомый с Кабаевой, рассказал, что спортсменка пользовалась вертолетом, который доставлял ее "буквально к порогу дома Тимченко" в Колони.

Кроме дома Тимченко в Швейцарии Кабаева, вероятно, пользовалась "Шахерезадой" - яхтой, которую Путину подарила группа российских бизнесменов во главе с Тимченко.

В конце 2020 Кабаева побывала в Милане. В то же время там находились сотрудники Федеральной службы охраны, которые, по утверждению соратников Алексея Навального, входили в экипаж "Шахерезады". После полномасштабного вторжения России в Украину итальянские власти арестовали яхту.

С 2014 года Кабаева возглавляет совет директоров холдинга "Национальная медиагруппа" (НМГ), владеющая долей в Первом канале, российской версией Discovery, а также каналом РЕН ТВ и газетой Известия. В 2018 году НМИ вместе с российским государственным банком ВТБ купила телеканал СТС.

ВТБ и НМГ не потратили на сделку собственные деньги – они использовали ссудные. Одним из ссудодателей стал сам СТС, а другим – физическое лицо Колбин В.П. За сутки до заключения договора о покупке канала он предоставил ВТБ и Национальной медиагруппе кредит на 12,3 миллиарда рублей (примерно $189 млн) под 16% годовых.

Это был Владимир Колбин, сын друга Путина Петра Колбина, номинального владельца ряда активов президента. Этот же друг детства президента России Петр Колбин передал бабушке Алины Анне Зацепилиной две квартиры на Арбате в Москве, Геннадий Тимченко – квартиру в Петербурге, а Григорий Баевский (партнер давнего друга президента Аркадия Ротенберга, известный как "риэлтор друзей Путина") – участок на Рублев. квартиру в Москве.