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Недвижимость, счета, корпоративные права: суд арестовал активы Медведчука и Марченко, которыми руководили из России

22 июля, 2022 пятница
15:48
война с Россией

По инициативе СБУ суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми руководили непосредственно из России

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн, банковские счета на 1,3 млн грн, два земельных участка площадью 3 и 5 га и помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров – именно эти активы оказались под арестом по решению суда, которое суд принял на основе материалов, предоставленных ему Службой безопасности Украины. Бенефициарными владельцами этих активов, как установила СБУ, являются  гражданин России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

"Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ, - отмечают в СБУ. - Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, которые через ряд  украинских компаний принадлежат Оксане Марченко.
В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов".

Пока досудебное расследование еще продолжается. И осуществляется в соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины: финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110-2) и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209).

  • 7 апреля стало известно, что суд наложил арест на активы компании супруги Медведчука и конфисковала обнаруженное в ходе обысков имущество
  • 13 апреля суд Львова арестовал 154 объекта имущества нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко

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