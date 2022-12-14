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Недвижимость, компании, судно, произведения искусства: имущество Януковича взыскали в пользу государства

14 декабря, 2022 среда
23:07
Общество Виктор Янукович

Высший антикоррупционный суд по иску Минюста взыскал в пользу государства недвижимое и другое имущество Виктора Януковича

Об этом сообщает сайт ВАКС.

Суд взыскал в доход государства Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 кв.м) в с. Новые Петровцы (Вышгородский район Киевской области), несколько машиномест в подземном паркинге, квартиру, дом, судно марки "Бриг", 100% доли в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника", более 31 млн грн и около $85 тыс.

Кроме того, у Януковича конфисковали 537 историко-культурных и материальных ценностей и произведений искусства (картины, антикварную мебель и т. п.) оценочной стоимостью более 18,7 млн евро.

В течение 5 дней со дня объявления решения в Апелляционную палату ВАКС может быть подана апелляционная жалоба.

  • Ранее НАБУ и САП передали в суд дело о завладении Януковичем резиденцией "Межгорье".

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Виктор Янукович
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