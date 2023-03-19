"Недостаточно мудрое решение": Вучич раскритиковал суд в Гааге за ордер на арест Путина
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина усложнит переговоры с РФ
Об этом сообщает Politika.rs .
"Отлично, сейчас вы его обвинили в самых тяжелых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Может, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько нужно ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это? – спросил Вучич.
Он заявил, что сомневается в мудрости и просчитанности решения МУС.
"Я не уверен, что это было достаточно мудрое решение и разумно просчитанное. Но свою работу, возможно, они знают лучше меня. Несомненно, цель состоит в том, чтобы Путину было трудно общаться, и каждый, кто с ним разговаривает, держит в голове, что разговаривает с военным преступником", - сказал Вучич.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МУС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил, что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
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