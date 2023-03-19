Об этом сообщает Politika.rs .

"Отлично, сейчас вы его обвинили в самых тяжелых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Может, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько нужно ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это? – спросил Вучич.

Он заявил, что сомневается в мудрости и просчитанности решения МУС.

"Я не уверен, что это было достаточно мудрое решение и разумно просчитанное. Но свою работу, возможно, они знают лучше меня. Несомненно, цель состоит в том, чтобы Путину было трудно общаться, и каждый, кто с ним разговаривает, держит в голове, что разговаривает с военным преступником", - сказал Вучич.