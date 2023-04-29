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Недостаточно лишь того, чтобы Россия была слабой, – нужно, чтобы она ответила за все содеянное, - Зеленский

29 апреля, 2023 суббота
21:14
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине и миру недостаточно только того, чтобы РФ была слабой, как это уже происходит. Надо, чтобы она полностью ответила за все содеянное ею

Об этом сообщил президент в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что сегодня днем в Умани завершились поисково-спасательные работы. Также он поблагодарил всю команду ДСНС, Национальную полицию, медиков, коммунальные службы Умани, военных и волонтеров, которые участвовали в спасательной операции и помогают спасенным людям.

"Мы сделаем все возможное, чтобы государство-террорист как можно быстрее ответило за совершенное им. Каждый, кто готовит такие ракетные обстрелы, не может не знать, что станет соучастником убийства. Каждый, кто приводит ракеты и запускает, кто обслуживает самолеты и корабли для террора. Не только те, кто отдает приказы, а все, вы все террористы и убийцы, и вы все должны быть наказаны. И обязательно те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, – преступление агрессии против наших людей, против нашего государства", – сказал он.

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Также Зеленский отметил, что следующая неделя будет "важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников". Он добавил, что готовятся несколько мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии.

"Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, в отношении иностранных субъектов, чье снабжение помогает России продлевать эту агрессию. Вскоре эти наши решения будут обнародованы", - добавил он.

  • 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них – 5 детей .
  • В субботу, 29 апреля, в городе Умань Черкасской области завершилась поисково-спасательная операция на месте ракетного удара, совершенного россиянами утром 28 апреля, по состоянию на данный момент две женщины числятся пропавшими без вести.
Россия
Президент Украины
Владимир Зеленский
Военные новости
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