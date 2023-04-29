Об этом сообщил президент в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что сегодня днем в Умани завершились поисково-спасательные работы. Также он поблагодарил всю команду ДСНС, Национальную полицию, медиков, коммунальные службы Умани, военных и волонтеров, которые участвовали в спасательной операции и помогают спасенным людям.

"Мы сделаем все возможное, чтобы государство-террорист как можно быстрее ответило за совершенное им. Каждый, кто готовит такие ракетные обстрелы, не может не знать, что станет соучастником убийства. Каждый, кто приводит ракеты и запускает, кто обслуживает самолеты и корабли для террора. Не только те, кто отдает приказы, а все, вы все террористы и убийцы, и вы все должны быть наказаны. И обязательно те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, – преступление агрессии против наших людей, против нашего государства", – сказал он.

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Также Зеленский отметил, что следующая неделя будет "важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников". Он добавил, что готовятся несколько мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии.

"Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, в отношении иностранных субъектов, чье снабжение помогает России продлевать эту агрессию. Вскоре эти наши решения будут обнародованы", - добавил он.