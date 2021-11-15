Недостатка угля не будет: в Украину идут семь кораблей Panamax, - Зеленский

Об этом президент Украины заявил в видеообращении.



"Государство успешно преодолевает вызов относительно недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей "Panamax", которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время", - сказал Зеленский.

По словам президента, уголь, который будет доставлен этими судами, полностью покроет потребности энергетической сферы до конца 2021 года. В случае необходимости, так же действия закроют потребность до конца отопительного сезона.

С начала ноября в Украине запустили два энергоблока – на Ровенской и Запорожской АЭС. На последний до конца месяца обещают запустить еще один энергоблок.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов… Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины", – подчеркнул президент.





Справка: "Panamax" - это класс морских судов, которые могут перевозить 60-80 тыс. тонн угля.