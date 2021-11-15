Недостатка угля не будет: в Украину идут семь кораблей Panamax, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет недостатка угля
Об этом президент Украины заявил в видеообращении.
"Государство успешно преодолевает вызов относительно недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей "Panamax", которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время", - сказал Зеленский.
По словам президента, уголь, который будет доставлен этими судами, полностью покроет потребности энергетической сферы до конца 2021 года. В случае необходимости, так же действия закроют потребность до конца отопительного сезона.
С начала ноября в Украине запустили два энергоблока – на Ровенской и Запорожской АЭС. На последний до конца месяца обещают запустить еще один энергоблок.
"Мы не покупаем уголь у сепаратистов… Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины", – подчеркнул президент.
Справка: "Panamax" - это класс морских судов, которые могут перевозить 60-80 тыс. тонн угля.
- Как известно, Российская Федерация с 1 ноября прекратила поставки в Украину угля марок А и П.
- Впоследствии, с 4 ноября Россия заблокировала импорт в Украину энергетического угля из Казахстана.
- Замминистра энергетики Максим Немчинов сообщил, что Российская Федерация блокирует поставки угля из Казахстана в Украину, поэтому страна фактически находится в состоянии энерговойны.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об энергоэффективности.
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