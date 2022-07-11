Недостает жилья: Шотландия приостанавливает программу поддержки украинских беженцев
Правительство Шотландии на 3 месяца приостанавливает программу поддержки украинских беженцев из-за нехватки жилья
Об этом сообщила Guardian со ссылкой на заявление правительства.
Согласно ему, Шотландия на три месяца приостановит свою программу поддержки украинских беженцев из-за нехватки подходящего жилья.
По программе такой поддержки живут 4,6 тыс. украинских беженцев из 7 тыс., бежавших в Шотландию от войны. Программа была запущена 18 марта.
Ожидается, что Шотландия приютит в ближайшие месяцы еще 18 тыс. беженцев из Украины. Тогда количество принятых там беженцев на душу населения превысит показатель Англии, Уэльса и Северной Ирландии.
Такой рост числа бегущих от войны украинцев может привести к нехватке жилья и необходимости размещать людей в экстренном порядке, что не является наилучшим решением, объясняют в правительстве.
Так, Шотландия обеспечила жилье беженцам в отелях и университетских городках, а с июля зафрахтовала пассажирское судно – 739 номеров на полгода.
- Напомним, сотни украинских беженцев остаются в гостиницах Шотландии, несмотря на заявленных спонсоров.
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