Об этом сообщила Guardian со ссылкой на заявление правительства.

Согласно ему, Шотландия на три месяца приостановит свою программу поддержки украинских беженцев из-за нехватки подходящего жилья.

По программе такой поддержки живут 4,6 тыс. украинских беженцев из 7 тыс., бежавших в Шотландию от войны. Программа была запущена 18 марта.

Ожидается, что Шотландия приютит в ближайшие месяцы еще 18 тыс. беженцев из Украины. Тогда количество принятых там беженцев на душу населения превысит показатель Англии, Уэльса и Северной Ирландии.

Такой рост числа бегущих от войны украинцев может привести к нехватке жилья и необходимости размещать людей в экстренном порядке, что не является наилучшим решением, объясняют в правительстве.

Так, Шотландия обеспечила жилье беженцам в отелях и университетских городках, а с июля зафрахтовала пассажирское судно – 739 номеров на полгода.

Напомним, сотни украинских беженцев остаются в гостиницах Шотландии, несмотря на заявленных спонсоров.