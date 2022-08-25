Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на спикера польского подразделения Carlsberg Беату Пташинскую-Единак.

В компании сообщили, что могут существенно сократить или остановить производство в Польше. Из-за энергетического кризиса приостановили производство крупнейшие химические компании Польши, так что пивной гигант столкнулся с дефицитом жидкого углекислого газа. Беата Пташинская-Единак заявила, что окончательное решение о прекращении, возможно, придется принять через несколько дней, и добавила, что дефицит может также отразиться на других компаниях.

Акции Carlsberg упали на 2,6% в Копенгагене, продолжив предыдущие потери.

"В целом Польша является относительно небольшой юрисдикцией для Carlsberg, но рынок, вероятно, увидит риск распространения этого явления на другие европейские страны", - сказал Мадс Розендал, кредитный аналитик Danske Bank A/S.

Carlsberg имеет три пивоваренных завода в Польше и занимает третье место на рынке с долей в 19,4%.

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