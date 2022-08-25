Недостает углекислого газа: заводы Carlsberg в Польше могут остановить из-за энергетического кризиса
В пивном концерне Carlsberg заявили, что уже через несколько дней могут принять решение об остановке производства из-за дефицита жидкого CO2
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на спикера польского подразделения Carlsberg Беату Пташинскую-Единак.
В компании сообщили, что могут существенно сократить или остановить производство в Польше. Из-за энергетического кризиса приостановили производство крупнейшие химические компании Польши, так что пивной гигант столкнулся с дефицитом жидкого углекислого газа. Беата Пташинская-Единак заявила, что окончательное решение о прекращении, возможно, придется принять через несколько дней, и добавила, что дефицит может также отразиться на других компаниях.
Акции Carlsberg упали на 2,6% в Копенгагене, продолжив предыдущие потери.
"В целом Польша является относительно небольшой юрисдикцией для Carlsberg, но рынок, вероятно, увидит риск распространения этого явления на другие европейские страны", - сказал Мадс Розендал, кредитный аналитик Danske Bank A/S.
Carlsberg имеет три пивоваренных завода в Польше и занимает третье место на рынке с долей в 19,4%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное