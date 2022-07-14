Недостает мест для размещения: украинские беженцы спали в Дублинском аэропорту

Об этом пишет Irish Examiner.

Издание сообщает, что около 250 человек находятся в старом здании терминала в аэропорту - из них около 150 - женщины и дети, бегущие из своих домов в Украине. Маргарита Калиниченко, волонтер Ukrainian Action Group, рассказала журналистам, что люди, прибывшие в среду, 13 июля, спали на полу в аэропорту.

"Они очень благодарны за место, где сейчас тихо, и они не требовательны или что-то подобное. Они очень благодарны за то, что у них есть. Но вчера они спали на голом полу", - сказала Калиниченко.

Ирландии не хватает мест для беженцев. Планируется, что на территории кампуса Citywest в Дублине людей разместят в палатках, поскольку в стране закончилось государственное жилье для соискателей убежища и украинских беженцев.

Отмечают, что конференц-центр в Citywest, помогающий искать квартиры для людей из Украины, работает используя максимальные возможности. Правительственные учреждения также пытаются найти другие временные центры, в которых можно было бы обрабатывать и размещать прибывших до тех пор, пока не будут найдены долгосрочные решения.

Хотя Citywest Convention Center изначально был открыт как вспомогательный центр для обработки украинских беженцев в аэропорту Дублина, большинство оставшихся там — это искатели убежища из других стран, которые подают заявки по системе Международной службы защиты (IPS).

Исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Хендерсон сказал, что последние события вызывают большую обеспокоенность.

"Существует срочная потребность в новом плане разрешения этой беспрецедентной ситуации. Нам нужен общегосударственный подход с другими ведомствами, которые будут приобщаться к поддержке Департамента по делам детей", - сказал он.

Издание пишет, что более 40 тысяч человек прибыли в Ирландию из Украины с начала российского вторжения 24 февраля.

18 июня группа украинского действия в Ирландии обнародовала результаты опроса среди беженцев. Украинцы рассказывали о проблемах, связанных с банковской и налоговой системой, языковыми барьерами и доступом к общественному транспорту.

23 июня министр жилищного строительства Ирландии Дарра О'Брайен сказал, что страна не будет устанавливать ограничение количества и принимать всех беженцев из Украины.

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