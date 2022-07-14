English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Недостает мест для размещения: украинские беженцы спали в Дублинском аэропорту

Недостает мест для размещения: украинские беженцы спали в Дублинском аэропорту

14 июля, 2022 четверг
16:51
беженцы из Украины На фото люди, прибывшие в аэропорт Дублина

Выехавшим из Украины беженцам пришлось спать на полу здания Дублинского аэропорта, поскольку Ирландии не хватает мест для размещения людей

Об этом пишет Irish Examiner.

Издание сообщает, что около 250 человек находятся в старом здании терминала в аэропорту - из них около 150 - женщины и дети, бегущие из своих домов в Украине. Маргарита Калиниченко, волонтер Ukrainian Action Group, рассказала журналистам, что люди, прибывшие в среду, 13 июля, спали на полу в аэропорту.

"Они очень благодарны за место, где сейчас тихо, и они не требовательны или что-то подобное. Они очень благодарны за то, что у них есть. Но вчера они спали на голом полу", - сказала Калиниченко.

Ирландии не хватает мест для беженцев. Планируется, что на территории кампуса Citywest в Дублине людей разместят в палатках, поскольку в стране закончилось государственное жилье для соискателей убежища и украинских беженцев.

Отмечают, что конференц-центр в Citywest, помогающий искать квартиры для людей из Украины, работает используя максимальные возможности. Правительственные учреждения также пытаются найти другие временные центры, в которых можно было бы обрабатывать и размещать прибывших до тех пор, пока не будут найдены долгосрочные решения.

Хотя Citywest Convention Center изначально был открыт как вспомогательный центр для обработки украинских беженцев в аэропорту Дублина, большинство оставшихся там — это искатели убежища из других стран, которые подают заявки по системе Международной службы защиты (IPS).

Исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Хендерсон сказал, что последние события вызывают большую обеспокоенность.

"Существует срочная потребность в новом плане разрешения этой беспрецедентной ситуации. Нам нужен общегосударственный подход с другими ведомствами, которые будут приобщаться к поддержке Департамента по делам детей", - сказал он.

Издание пишет, что более 40 тысяч человек прибыли в Ирландию из Украины с начала российского вторжения 24 февраля.

  • 18 июня группа украинского действия в Ирландии обнародовала результаты опроса среди беженцев. Украинцы рассказывали о проблемах, связанных с банковской и налоговой системой, языковыми барьерами и доступом к общественному транспорту.
  • 23 июня министр жилищного строительства Ирландии Дарра О'Брайен сказал, что страна не будет устанавливать ограничение количества и принимать всех беженцев из Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
13 июля, 2022 среда
Данилов назвал условие, при котором Украина перестанет воевать с Россией
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
13 июля, 2022 среда
Использование HIMARS против ПВО противника открывает путь авиации ВСУ. Колонка Сергея Згурца
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
13 июля, 2022 среда
Раджапакса пошёл путём Януковича и убежал
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.88
    Покупка 35.88
    Продажа 36.87
  • EUR
    Покупка 35.89
    Продажа 37.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 июля
18:00
В Посольстве США в Украине прокомментировали ракетный удар по Виннице
17:53
ЕС планирует импорт газа из Азербайджана, в обход России
17:52
Лина Костенко получила высшую награду Франции
17:49
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
17:47
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским воинам и родным Героев Украины
17:46
Литва не будет спорить с Брюсселем по поводу транзита в Калининградскую область, - премьер-министр
17:44
Запуск россиянами "Азота" может привести к техногенной катастрофе, — Гайдай
17:27
Эксклюзив
В Турции есть мнение, что Запад руками украинцев воюет с Россией, - эксперт-международник Дубовик
17:24
Латвия
Сейм Латвии принял решение об отказе от российского газа с 1 января 2023 года
17:24
В Беларуси зафиксировали передвижение грузовиков с ракетами для ЗРК "С-300". Карта
17:23
Компенсация войны РФ может быть за счет их активов, - Зеленский в Гааге
17:19
Конгрессвумен Спартц в очередной раз призвала "ввести надлежащий надзор" за поставками оружия в Украину
17:00
Эксклюзив
Россия в "добровольческие батальоны" может мобилизовать до 34 тыс человек, - военный эксперт Селезнев
16:57
Ирина Деха
Россиян и белорусов отстранили от международных соревнований по тяжелой атлетике
16:55
Николай Патрушев
В The Washington Post назвали наиболее вероятного преемника Путина
16:50
протасов яр
Киевсовет одобрил проект создания ландшафтного заказника "Протасов Яр"
16:49
Венгрия отказалась поддержать санкции против газа из РФ, – Сийярто
16:42
"Все преступления будут тщательно расследованы", - посол ЕС отреагировал на российские обстрелы Винницы
16:35
Эксклюзив
Не хлебом единым. Следует ли соглашаться на зерновые схемы Турции и России
16:31
"Польша оккупирует Западную Украину и этот процесс уже начался": СНБО о фейках росСМИ
16:30
Обновлено
Среди погибших – дети: россияне обстреляли ракетами здание с офисными помещениями в Виннице
16:16
Спецназовцы Нацгвардии показали уничтожение на Донбассе группы наблюдения и техники оккупантов
16:11
Байден в Израиле договаривается о военной помощи Украине, - СМИ
16:08
Эксклюзив
"Львовский оборонный кластер" уже изготовил 80 тыс. бронежилетов, 60 тыс. из которых переданы защитникам Украины, - глава правления Плехов
16:06
Эксклюзив
Возле Херсона пылает управление стратегических коммуникаций оккупантов, - советник главы Херсонской ВА Хлань
15:56
Russia Today
Российский пропагандистский канал Russia Today готовится открыть представительство в Сербии
15:52
Венгрия взялась за усиление собственной армии
15:46
Седьмой пакет санкций ЕС против России могут одобритьт уже на следующей неделе, - СМИ
15:45
В Шотландии по картине Ван Гога обнаружили его скрытый автопортрет
15:38
Фирташ заявил, что потерял контроль над северодонецким "Азотом"
15:38
Образовательный омбудсмен рассказал, какими должны быть укрытия в школах
15:25
Эксклюзив
Белорусам могут поставить задачу углубиться на территорию Волыни, чтобы растянуть фронт, - глава штаба отряда спецназначения "Любарт"
15:21
Министр юстиции считает, что Ахметов больше не олигарх
15:08
Путин подписал закон, заставляющий российский бизнес работать на армию
14:55
Латвия демонтирует 69 памятников советскому и нацистскому режимам
14:50
СПИД
Стало известно, как украинцы чаще всего заражаются ВИЧ-инфекцией
14:48
Эксклюзив
Отстраивая Украину после войны, следует ориентироваться и на Восток, а не только на Запад, - аналитик Золкина
14:47
На фото Вооруженные силы Украины
Женщин будут ставить на военный учет только с их согласия, - Генштаб
14:45
Коллаборанты хотят провести "референдум" о вхождении Запорожья в РФ в начале осени
14:39
В Донецкой области остаются около 340 тысяч гражданских, несмотря на призывы к эвакуации
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV