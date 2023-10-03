Недопустимое вмешательство: Словакия обвинила Россию в попытке влиять на результаты выборов

Об этом сообщает AFP.

Перед парламентскими выборами глава внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал партию "Прогрессивная Словакия" "прокси США" и заявил, что Вашингтон якобы "увеличил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".

"Мы считаем такую намеренно распространенную дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - говорится в заявлении МИД Словакии.

В ответ на это Министерство иностранных дел в Братиславе в понедельник вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву "прекратить дезинформационную деятельность против Словакии".

"Министерство выражает решительный протест против неправдивого заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии", - говорится в заявлении.

Что известно о выборах в Словакии

9 апреля правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Роберта Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.

Позже Роберт Фицо заявил , что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии побеждает партия Роберта Фицо "Смер".

2 октября Роберт Фицо после победы партии "Смер" на парламентских выборах инициировал мирные переговоры по Украине.