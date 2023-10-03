Недопустимое вмешательство: Словакия обвинила Россию в попытке влиять на результаты выборов
Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвала сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране
Об этом сообщает AFP.
Перед парламентскими выборами глава внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал партию "Прогрессивная Словакия" "прокси США" и заявил, что Вашингтон якобы "увеличил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".
"Мы считаем такую намеренно распространенную дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - говорится в заявлении МИД Словакии.
В ответ на это Министерство иностранных дел в Братиславе в понедельник вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву "прекратить дезинформационную деятельность против Словакии".
"Министерство выражает решительный протест против неправдивого заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии", - говорится в заявлении.
Что известно о выборах в Словакии
9 апреля правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против Роберта Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300.
Позже Роберт Фицо заявил , что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины
30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию.
Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии побеждает партия Роберта Фицо "Смер".
2 октября Роберт Фицо после победы партии "Смер" на парламентских выборах инициировал мирные переговоры по Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное