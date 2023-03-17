Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Олег Синютка дал комментарий относительно зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта об ограничениях для военнослужащих участвовать в выборах в региональные и центральные органы власти.

"Относительно законопроекта, который касается гражданского контроля за армией, - правильный и соответствует нормам ЕС. Но нет бочки меда, в которой не было бы ложки дегтя. Мы имеем сегодня правки, которые на самом деле разбивают это единство и, что хуже всего, угрожают ВСУ. Потому что речь идет о том, что у главнокомандующего ВСУ, эту должность занимает генерал Валерий Залужный, забирают полномочия относительно непосредственного назначения своих заместителей по военной вертикали и хотят эти полномочия передать в какое-то другое ведомство, и это большая опасность, потому что армия и войско, в первую очередь, держится на дисциплине", – подчеркнул народный депутат Украины.

Олег Синютка отметил, что сегодня генерал Залужный, как военный, имеет огромное доверие не только у общества, а его авторитет в армии очень и очень высок.

"А вторая часть правки носит более политический привкус, а именно - запретить военным высказывать свою позицию, баллотироваться в органы власти. Я думаю, что это прямое следствие того социологического опроса, который показал, что 96% украинцев доверяют ВСУ, то есть украинским военным. И это доверие выше, чем доверие к сегодняшней власти, поэтому кто-то во власти решил, что таким образом можно не допустить военных, которые сегодня защищают страну, к будущему участию в выборах, к их представительству в органах власти. Я убежден, что эти шаги разбивают наше единство. Такие правки недопустимы. И мы как "Европейская Солидарность" не просто выступаем категорически против, а сумели организовать других депутатов, чтобы эти правки не были поддержаны в профильном комитете. Недопустимо презирать украинских военных. Недопустимо украинских военных, защищающих нашу страну, отстранить от управления государством. Недопустимо разваливать вертикаль управления армии", - подчеркнул Синютка.

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