Недопустимая геополитическая игра Украиной и украинцами

Сегодня проблему национальных меньшинств в украинско-венгерских отношениях удачно описывает китайская пословица: "Если очень долго сидеть на берегу, то рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага".

К сожалению, враг все меньше условен, потому что сбросил все маски и открыто встал на сторону Российской Федерации. Этот вывод исходит из недавних высказываний премьер-министра Виктора Орбана. В интервью для немецкой газеты "Bild" (27 июня) он заявил, что Украина якобы потеряла политический суверенитет и не может победить Россию на поле боя. Для него Путин не военный преступник, хотя Международный уголовный суд признал его именно таким за геноцид против украинских детей.

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Политически подобные заявления свидетельствуют о весе компромата, который в Москве держат на Орбана. Они также показывают уровень унижения Венгрии и венгров, к которому прибегает глава их государства, чтобы заручиться милостью Путина. Грустно.Труп из китайского высказывания - это политика официального Будапешта по отношению к украинцам венгерского происхождения и Закарпатью в целом. С тезисами об "притеснениях" венгерского меньшинства, "нарушении" Украиной международного права, "небрежении" европейскими стандартами и обязательствами. И на этой основе – блокирование интеграции нашей страны с НАТО и ЕС, отрицание санкций против России, подрыв стремления нашей страны во всесторонней международной помощи и пропаганда мира любой ценой. По сути ценой самой Украины.

Скандал с освобождением из российского плена 11 украинских военных обнулил эти претензии, раскрыв суть политики правительства Орбана. Для него венгерские этнические сообщества стали инструментом внешней политики и средствами реализации проекта восстановления "Великой Венгрии".

Методы реализации этой политики также ясны: использование национальных меньшинств в качестве заложников, вмешательство во внутренние дела соседних государств, пренебрежение их законодательством и базовыми интересами. И попрание международного права, в частности Устава ООН, Международного пакта гражданских и политических прав, Европейской конвенции защиты прав человека и Рамочной конвенции защиты национальных меньшинств.

Словом, ситуация как из анекдота: вор кричит "у меня воруют деньги", держа руку в чужом кармане.

Украине пора прекращать орбановскую игру, нацеленную против нашего государства - жертвы геноцидной войны со стороны России, для которой Венгрия остается партнером и почти союзником. Чтобы остановить антиукраинскую политику Будапешта, есть все правовые и политические инструменты, а также фактор, значение которого трудно переоценить: проукраинскую позицию абсолютного большинства украинцев венгерского происхождения.

Венгрия должна действовать по международному праву

Сначала об основных фактах в отношении пленных. 8 июня на сайте Российской православной церкви появилось следующее сообщение: "По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве РПЦ в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях".

В уведомлении каждое слово имеет значение, особенно для правовой квалификации действий участников процесса.

Освобождение из российского плена украинских военнослужащих состоялось по просьбе Венгрии, что 9 июня подтвердил вице-премьер-министр Жолт Шемьен; "Все это жест РПЦ относительно Венгрии, этим люди обязаны своей свободой". Чиновник подчеркнул, что участие в увольнении было его "человеческой и патриотической обязанностью". А свои объяснения он объяснил "пристыдением" Украины: "Одиннадцать закарпатцев уже не военнопленные в Венгрии, а свободные люди. Будь я представителем Украины, я бы сказал спасибо за это".

Будучи последовательным, он должен выразить благодарность московской церкви, потому что при чем здесь наше государство? Об участниках освобождения Украины никто не сообщал.

В нормальных обстоятельствах можно было бы пожать плечами и признать, что венгерский вице-премьер-министр перепил вина. Но уже около десяти лет Россия ведет геноцидную войну против Украины. Следовательно, слова, используемые заангажированными сторонами, имеют значение.

РПЦ и Венгрия не употребили термин "украинские военнопленные", только "закарпатцы по происхождению" или просто "закарпатцы". То есть, группа отделена от украинского общества и народа. Для Будапешта "закарпатцы" - это синоним венгров из Закарпатья, а в имперской идеологии "русского мира" любой "закарпатский происхождение" - это намек на восстановление исторической реальности "Венгерской Руси".

Министерство иностранных дел Украины отметило, что наше правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами по "освобождению украинских военнопленных венгерского происхождения". Официальный Киев узнал о переговорах по заявлениям вице-премьера Шемьена, и поэтому в МИД был приглашен временный поверенный Венгрии "для предметного разговора". Украина попросила "предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь".

Решительную позицию заняла Европейская комиссия, которая заявила, что власти Венгрии "должны объяснить детали и свое участие в увольнении украинских граждан, удерживаемых Россией как военнопленные, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями".

Нехитрое "ухищрение" Будапешта

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к венгерскому омбудсмену с просьбой предоставить информацию о пребывании украинских военнопленных на территории Венгрии, а также об их статусе, способе перемещения из России в Венгрию, местах и условиях их пребывания, причинах недопуска к ним украинских дипломатов. Не получив никакого ответа, украинский омбудсмен "обратился в международный институт, который может давать оценку действиям омбудсмена". До венгерского правительства донесено также сообщение, что Украина разрабатывает иск в Европейский суд по правам человека о незаконном лишении украинских граждан свободы.

Эти меры принесли результаты, потому что в Украину вернулись 5 военнопленных, остальные пока остаются на территории Венгрии.

Встретив решительную позицию Украины и ЕС, а также из-за профессиональных действий наших дипломатов Венгрия начала "хитрить". В медийном пространстве прозвучала информация, что затея с освобождением военнопленных была самодеятельностью вице-премьер-министра Шемьена. А о деле вроде бы не проинформирован министр иностранных дел Петер Сийярто. И вишенка на торте: вроде бы не известно, знал ли обо всем премьер Орбан.

В подтверждение этих "сенсаций" на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (19 июня) Сийярто заявил, что передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями", а государство Венгрия к процессу "абсолютно не вовлечено".

Мы можем утверждать, что "совершенно" приобщена. Об этом свидетельствуют не только заявления чиновника Шемьена, но и неопровержимые факты о разрешении Венгрии въехать украинским гражданам на свою территорию, размещение их в специальных ячейках, отказ в свидании с украинскими дипломатами.

Политическую и юридическую точки над "і" по делу поставил сам Сийярто в выступлении на форуме ПАСЕ. Он констатировал, что эскалация войны в Украине больше всего угрожает венграм, потому что Венгрия – соседка Украины. "Я представляю здесь нацию, представители которой умирают на этой войне", - заявил министр и отметил, что венгерское национальное меньшинство в Украине составляет 150 тысяч человек. Он возмутился тем, что представителей венгерского меньшинства "как украинские граждане мобилизуют в украинскую армию, большинство из них посылают на фронт и, к сожалению, много погибает". И потому необходимо закончить войну и "установить мир в стране соседства как можно скорее" посредством переговоров.

Отметим, что в интервью немецкой газете Орбан детализировал: "Проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян, и это будет решающим фактором в конце концов".

Получился замкнутый круг аргументации. Украина проиграет, потому что может призвать меньше солдат, чем Россия. А чтобы украинских защитников становилось меньше, Венгрия решила выступить в защиту своих соплеменников, которых "потерявшее суверенитет" государство призывает в свою армию и посылает насмерть.

Статьи, которые нарушила Венгрия

Таким образом, главы Венгерского государства наговорили на возбуждение против своего государства дел международными судами (в частности ЕСПЧ) сразу по нескольким статьям, в частности, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы от 1995 г. То есть документа, к положениям которого они постоянно апеллируют, говоря о "притеснения" венгерского меньшинства в Украине.

В статье 2 Конвенции прописано: "Положения настоящей Рамочной конвенции применяются добросовестно, в духе взаимопонимания, терпимости и в соответствии с принципами добрососедства, дружеских отношений и сотрудничества между государствами".

Действия Венгрии по отношению к украинским военнопленным были мотивированы их принадлежностью к венгерскому меньшинству и произошли с нарушением принципов добрососедства, дружеских отношений и сотрудничества в отношении нашего государства.

В статье 3 констатировано, что "каждое лицо, которое принадлежит к национальному меньшинству, имеет право свободно решать, считаться ему или не считаться таковым, и такое решение или осуществление прав в связи с ним не должно повреждать такому лицу".

Украинские военнослужащие лишены этого права, потому что они освобождены из российского плена по этническому признаку, с нарушением международных законов в отношении пленных. И без уведомления Украинского государства, которое в процессе увольнения своих военнослужащих не разделяет их по этническому или какому-либо другому признаку.

Статья 20 устанавливает, что "любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, уважает национальное законодательство и права других лиц, в том числе составляющих большинство населения или принадлежащих к другим национальным меньшинствам".

Действия Венгрии привели к возникновению ситуации, когда украинские военнопленные – без их ведома и согласия – нарушили украинское и международное законодательство. Более того, как заявил украинский омбудсмен, в Венгрии они фактически лишены свободы. Кроме этого, выделив их в группу по национальному признаку, Венгрия противопоставила уволенных военнослужащих другим украинским пленным и солдатам. Независимо от того, идентифицируют ли они себя этническими украинцами или представителями национальных меньшинств.

В конце концов, есть статья 21, согласно которой "ничто в настоящей Рамочной конвенции не может толковаться как предусматривающее какое-либо право заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, противоречащие основным принципам международного права, и в частности принципам суверенного равенства , территориальной целостности и независимости государств".

Действия венгерского правительства по поводу украинских военнопленных и заявления Орбана и Сийярто не оставляют сомнения, что официальный Будапешт использует венгерское меньшинство для грубого нарушения международного права. Правительство Венгрии совершило действия, противоречащие суверенному равенству государств-подписантов Конвенции (освобождение произошло без уведомления Украины), территориальной целостности (этнические венгры не должны защищать Украину) и политической независимости (судьба украинских военнослужащих решается без Украины).

Венгерские (не)фантомные боли после Трианона

В медийных и экспертных анализах внешней политики Венгрии по отношению к этническим венграм в соседних странах давно замечено, что она копирует политику России в отношении "русскоязычного населения", "ближнего зарубежья" и "своих исконных территорий".

Обратим внимание еще на один аспект. В преамбуле к Конвенции утверждается, что Совет Европы ее принял, "считая, что бурные события, подвергшиеся европейской истории, подтверждают, что защита национальных меньшинств существенно важна для обеспечения стабильности, демократии и мира на этом континенте".

Под "бурными событиями" подразумевается 20-30-е годы прошлого века, когда национальные меньшинства являлись инструментом политики ревизионистских государств и их заложниками. Примеры, которые знают все из уроков истории: проблема немецких меньшинств в Чехословакии и Польше, а также венгерского меньшинства в Чехословакии (на самом деле в Карпатской Украине), Румынии и Югославии.

И потому, чтобы не повторять ошибки прошлого, в статье 1 Конвенции прописано: "Защита национальных меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является неотъемлемой частью международной защиты прав человека и как таковое является одним из направлений международного сотрудничества" .

Следовательно, защита касается национальных меньшинств как групп граждан. Но субъектами прав и свобод, связанных с этой защитой, есть отдельные лица, а не коллективно меньшинства. Для подчеркивания этого факта в Конвенции уточняется, что права и свободы используются лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, "совместно с другими лицами".

Венгрия пренебрегает этими базовыми принципами международного права, считая, что венгерские национальные сообщества являются частью венгерской нации, несправедливо разделенной в 1920 г. Трианонским договором. Скандальное освобождение 11 украинских военнопленных продемонстрировало, что для официального Будапешта дело пересмотра (ревизии) Трианона перешло от исторического сантимента и политической риторики к практической реализации.

Пока это пробный камень, но ситуация может измениться, когда нынешней власти в Будапеште все сойдет с рук. Поэтому Украина должна действовать решительно и жестко, используя все имеющиеся инструменты обжалования действий Венгрии перед международными судами. Опираясь, в частности, на положения Конвенции о защите национальных меньшинств.

Встречи папы с Илларионом и Антонием

И напоследок проблема подельников Будапешта, которым является не только Москва, но и Ватикан. Вспомним, что в сообщении московского патриархата от 8 июня написано, что освобождение военнопленных произошло при "посредничестве РПЦ" и "в рамках межцерковного сотрудничества". Впоследствии стало известно, что партнером церкви патриарха Кирилла был Мальтийский орден – католическая благотворительная организация, которая родословную берет со времен Крестовых походов XI-XIII веков.

Орден обладает международно-правовой субъектностью (замечу, что посол Украины в Ватикане является также послом при Мальтийском ордене), но он строго подчиняется Римскому понтифику. Поэтому все вопросы о роли мальтийцев в освобождении украинских военнослужащих следует адресовать Апостольской Столице и персонально папе Франциску. Для папы Хорхе Марио Бергольо "межцерковное сотрудничество" с РПЦ является одной из определяющих целей всего понтификата.

В феврале 2016 г. совместно с патриархом Кириллом они подписали т.н. Гаванскую декларацию, в которой изложили свое видение ситуации в мире, Европе и Украине. В пункте 26 они призвали "наши Церкви в Украине трудиться на достижении общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта".

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Второй раз иерархи должны были встретиться в июне 2022 г. в Иерусалиме, но из-за резкой критики высказываний папы о войне в Украине Ватикан ее отсрочил, хотя не отказался от самой идеи такой встречи. Так же, как не отказался от попыток представить собственную мирную инициативу по окончании войны в Украине.

Два месяца назад от идей папа перешел к делам. Возвращаясь с визита в Венгрию (28-30 апреля 2023 г.), он таинственно намекнул, что именно готовится "мирная инициатива" . Месяц позже стало известно, что его специальным посланником в Киев и Москву назначен болонский кардинал Маттео Дзуппи.

Украину он посетил 5-6, Россию 28-29 июня. У нас кардинал задекларировал, что не привез ни одного "мирного плана", потому что его задача – слушать. Перед визитом в Москву пресс-бюджет Ватикана обнародовал коммюнике о том, что цель мирной инициативы - это "поощрить жесты гуманности, которые могут способствовать разрешению нынешней трагической ситуации и найти пути для достижения справедливого мира".

Можно предположить, что таким "жестом гуманности" как раз и было освобождение украинских военнопленных. И что об этом освобождении (как существенный шаг к миру и визиту Франциска в Москву) папа Римский говорил в Будапеште с Будапештским и Венгерским митрополитом Илларионом Алфеевым. Своим "древним другом", как он его называл.

До июня 2022 г. Илларион был главой Отдела внешних церковных связей РПЦ и поэтому его перевод в столицу Венгрии казался понижением в ранге и ссылкой. Думаю, что оно не так, но это предмет другого разговора.

Папа уже несколько раз принял на аудиенции преемника Иллариона, митрополита Антония Севрюка, в последний раз в мае и июне э. г. Эта интенсивность контактов и разговоров показывает, что Франциск приближается к своей цели: встретиться в Москве с Путиным, посмотреть ему в глаза и таким образом ввести мир в Украине. Глядя на эту перспективу, поездка папы в Киев - это только промежуточная станция.

Скандальность обстоятельств освобождения украинских военнопленных и ореол таинственности, которым он объят, требуют от украинской власти и общества особого внимания. Ничему не доверять, все проверять. И поэтому нашей дипломатии следует обратиться в Апостольскую Столицу за разъяснениями ее роли и роли Мальтийского ордена в перемещении украинских военнопленных в Венгрию.