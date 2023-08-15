Об этом на брифинге сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател.

Напомним, инцидент произошел утром 13 августа. В минобороны РФ сообщили, что военные Черноморского флота России вели "предупредительный огонь", чтобы остановить и проверить сухогруз "Сукру Окан", направлявшийся в порт Измаила. Украинская сторона не смогла подтвердить эту информацию.

"Россия публично объявила, что все корабли, следующие в украинские порты в водах Черного моря, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Это, на наш взгляд, недопустимая эскалация, которая еще раз демонстрирует ответственность Москвы за то, что зерно не попадает туда, куда оно должно идти", - сказал замглавы Госдепа.

Он напомнил, что, по данным украинской стороны, Россия с момента прекращения действия зернового соглашения атаковала 26 объектов портовой инфраструктуры и уничтожила более 220 тысяч тонн зерна.

"Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией, и мы конечно обеспокоены тем, что российские военные могут расширить свой нацел на украинские зерновые мощности, включая нападения на гражданские суда в Черном море", - сказал Пател.

Он подчеркнул, что Россия "должна немедленно снова присоединиться к Черноморской зерновой инициативе". Это будет способствовать стабилизации мировых цен на продовольствие, отметил Пател.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.