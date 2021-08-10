Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным, - образовательный омбудсмен

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.



"С 5 августа 2021 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 2021 года №787. Теперь если в учебном заведении провакцинировались только 20% работников - в "желтом", "оранжевом", "красном" уровне эпидемической опасности, такое заведение будет обязано работать дистанционно", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.



Отмечается, что вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и значительно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся.



"Учреждения не в "зеленой "" зоне, в которых 80% работников не будут вакцинированы, должны работать дистанционно. Длительное дистанционное обучение вновь может увеличивать образовательные потери, прежде всего среди учащихся начальной школы, для которых учиться дистанционно значительно сложнее", - сказал он.



Также Горбачев заявляет, что вакцинация педагогических работников не является обязательным, как и для остальных граждан, она остается добровольным.



"Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, не получившего прививку. Именно поэтому, как должностное лицо, я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе", - подчеркнул омбудсмен .

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