Дело даже не в том, что источником этого "ученого "юмора" в 99% является сеть помоечных телеграмм-га*носвалов ОПшки типа трухи, джокеров, толи геращенко, вертикали или всяких там "реальных войн", которые дают это дерьмо в перемешку с цитированием Ермака и Зе и тупым мочиловом конкурентов власти.

Хотя, если учитывать количество людей, которые реально считают телеграмм источником информации, то становится понятно, почему у нас провалена мобилизация и почему общество впало в самоубийственный гипноз о неизбежной победе.

Дело в том, что уе*ки с Банковой выбрали очень опасную стратегию информационной политики во время войны — презирать врага на словах и постоянно врать собственному населению. Если вы думаете, что это ок, мол, вон посмотрите, как у нас до сих пор три четверти верят в победу, и все такое, то я сильно не соглашусь.

Вера – это ок. На первом этапе – романтическом. Который у нас закончился больше года назад.

Сейчас мы живем в условиях войны на истощение. Когда помощь от союзников уже приходится делить с Израилем. К тому же, западные лидеры не скрывают, что предпочтение отдается именно Израилю. Почитайте об истории со 155 снарядами. Которые уже сейчас передают Израилю из тех, которые должны были идти нам. Это грустная реальность.

И это я уже не говорю о том, что Ось Зла во главе с Китаем перешла в наступление. И о том, какое раздражение уже вызывает Зеленский со своим быкованием и мелким шулерством у западных лидеров на этом фоне.

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В условиях такой войны мы должны надеяться исключительно на свои силы. И в этих условиях умение делать дроны из га*на и палок, для сбивания которых нужно тратить дефицитные зенитные ракеты, которые нам еще приходится делить с Израилем — это прям топ.

Как думаете, если у нас не будет снарядов, смогут ли ВСУ демонстрировать те чудеса, которые они сейчас демонстрируют под Авдеевкой и Купянском? Платя и сейчас ужасную цену. А что будет, если этих снарядов станет в разы меньше?

А что будет, если у нас станет меньше ракет к ПВО, которые придется тратить на дроны с двигателями из АлиЭкспресса? И потом полетят ракеты, которые они уже месяц накапливают? Уже не так смешно, правда?

Я это все о чем. В очередной раз кричу – надеюсь, что не в пустоту. Мы не имеем права на беззаботность и мнимую безопасность. Мы не имеем права на тупой ржач. Против нас страшный враг, единственным смыслом существования которого является война. Целью которого является физическое уничтожение нас. Всех.

Я не знаю, что еще предстоит, чтобы дебилы с Банковой поняли, что не будет никаких победных выборов весной. Рашисты снова и снова будут готовить наступления, новые сотни тысяч мяса, тысячи дронов — пусть некачественных, но все равно смертельных, десятки тысяч снарядов — не будет своих, КНДР подбросит.

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Единственный вариант победить в такой войне – это напрячь все силы и бросить их на войну. Это перестать лгать людям.

Достаточно вопить о скорой победе. Хватит лгать о ходе боевых действий.

Скажу больше. Все больше склоняюсь к тому, что хватит умалчивать цифры наших потерь. Люди должны понять реальную цену этой войны. А также снова начать бояться. Чтобы понять, нет никакого тыла. И в тыл прилетит дрон с двигателем из АлиЭкспресса. А потом ракета с контрабандным чипом. Если что, его рашке доставит Иран. Или Китай.

Мы должны бросить все свободные силы на войну. Хватит лгать о каких-то восстановлениях. Хватит мыслить откатами. Хватит надеяться, что Запад спасет нас.

Мы должны превратиться в Британию времен Второй Мировой. Где все будут резко беднее. Зато мы будем производить свои снаряды, дроны, шары и т.д.

Извините за многие буквы. Но, правда, просто рвет крышу от этой зловонной подоляковщины в медиапространстве, которая ведет нас к неизбежному поражению.

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Об авторе. Богдан Буткевич, журналист

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