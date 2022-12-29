Новый год ждут, Рождество и колядки, рождественские праздники, ясно, что очень ждут, февраль и так короткий, не успевает надоесть, да и блинов можно наесться, о весне мечтают практически все, поют ей дифирамбы, часто и не очень заслуженные, учитывая сырой и ветреный март, май вообще называют раем, а лето ждут даже тогда, когда оно уже началось.

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Осень называют золотой, в октябре все фотографируются в желтых парках у белочек, даже ноябрь ждут, чтобы сделать его "мальчиком для битья", потому что — самый мрачный, согнать на нем злобу из-за первой сезонной депрессии, да и туманы ноябрьские красивые.

А вот декабрь даже святой Николай не спасает.

Претерпев ноябрь, люди попадают в декабрь, надеясь чего-то более оптимистичного, а последний месяц года как раз частенько не особо отличается от ноября

Претерпев ноябрь, люди попадают в декабрь, надеясь чего-то более оптимистичного, а последний месяц года как раз частенько не особо отличается от ноября.

Да еще добавляется первый коварный гололед.

И все дуются, и сердятся из-за этого разочарования.

Ибо уже и не осень, и еще не зима.

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Будет декабрь теплым, будут говорить — разве это зима, а накидывает снега и подкрутит морозы, скажут, что лезет перед батька в ад и рано еще зимой так выталкиваться.

И как он не будет пытаться организовать какой-нибудь климатический рекорд, напомнить, что именно в декабре начинается украинский "Рамадан" (от Романа до Иордана), что большинство новогодних корпоративов приходится именно на декабрь, что именно в декабре образуется устойчивый снежный покров, замерзают реки и начинают съезжаться в детские садики все сказочные персонажи, все равно особого успеха декабрь не имеет.

Он как самый дальний родственник королевской семьи, которому ни в коем случае трон не светит. Декабрь принимает участие в семейных мероприятиях, его всегда приглашают на семейные торжества, но сидит он всегда на краю стола.

Он как самый дальний родственник королевской семьи, которому ни в коем случае трон не светит.

Декабрь участвует в семейных мероприятиях, его всегда приглашают на семейные торжества, но сидит он всегда на краю стола.

И когда он, грустный, стоит уже в коридоре, мнет шапку в руках, надеется, что кто-то его все же попросит остаться, не идти, напрасными оказываются эти надежды.

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Потому что уже из грядущих дверей сияет бенгальскими огнями Новый молодой год, манящий новыми перспективами и молодыми надеждами, кому там уже до старого, в протертом на локтях костюме, декабря.

Он еще попытается развеселить старыми анекдотами компанию, потрусит хилым морозцем, даже его снег и тот будет мокрым, качнется в прихожей из пятки на носочек в стоптанных ботинках, еще подождет минутку и, согнув спину, в конце концов пойдет с зонтиком на локте в темный вечер.

И никто не догадается поблагодарить старика, что именно он, декабрь, берет на себя отчаяние самой длинной ночи и вытаскивает на своих худых плечах нас всех на весеннюю дорогу.

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Об авторе. Наталья Диденко, синоптик

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