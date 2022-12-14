Некто Дмитрий Медведев — спикер Семи труб Апокалипсиса, предводитель собора российских алкашей и искусственная жопа для подогрева царского трона — снова заистерил.

Пишет, что-то о Киевской губернии нашей радной Малороссии.

Видно невкусная была канхветка, которую этому тузику когда-то дал пососать Янукович на Козьем болоте.

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Как бы этот закомплексованный недоросль неи рыгал, но Жириком не выглядит, слишком уж карикатурная и жалкая персона

И как бы этот закомплексованный недоросль ни рыгал, но Жириком не выглядит, слишком уж карикатурная и жалкая персона.

А вот с историческими аналогиями все же надо быть поосторожнее, всякое может случиться.

Как-никак, но Московский улус Золотой Орды был создан ханом Менгу-Тимуром в 1277 году, а это на 431 год раньше Киевской губернии.

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"Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия".

Карл Маркс, если что.

Его точно должен был читать недоделкин-юрист Медведев, когда учился в Ленинградском университете, но, наверное, уже тогда подбухивал.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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