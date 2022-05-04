"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать": РФ не может набрать достаточно контрактников, чтобы компенсировать потери в Украине

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



СБУ обнародовала переписку российского контрактника с сотрудницей главного управления росгвардии по Краснодарскому краю.



"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека (прим. – при среднем наполнении 500 военных)", – пишет женщина.



Оккупант, который сейчас находится на Херсонщине, жалуется, что они несут значительные потери на фронте.



"34-й мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", – пишет оккупант.







Женщина дополнила перечень потерь и рассказала про дивизии, которые не смогли взять Киев за три дня. 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (прим. - пыталась взять Киев) уничтожена полностью. "И кем менять их, спрашивается?" - пишет женщина.



По информации украинской разведки , в России проходит скрытая мобилизация. Оккупантам предлагают контракт на три месяца и зарплату в размере 200 тыс. рублей.



"Похоже, часть россиян хорошо усвоила уроки ВСУ: остаться дома – единственный способ уцелеть", - подытожили в СБУ.





Служба безопасности Украины перехватила разговор очередного российского оккупанта с его супругой. В нем идет речь о том, что захватчики гонят домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом.

Российские оккупанты становятся известными из-за обнародованных разговоров со своими близкими, которые перехватывает Служба безопасности Украины. Из-за этого они боятся , что их могут судить по возвращении в РФ.

Оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке и массово отказываются идти в наступление на этом направлении. Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности.