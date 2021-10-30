Недобор осадков в Крымских горах: Ай-Петри – 57%, Ангарский перевал – 74%

Об этом сообщает так называемый гидрометцентр Крыма, рассказывает Еспресо.TV.

Так, согласно мониторингу наполняемости рек за месяц в октябре в бассейнах большинства рек выпало лишь 3-12,3 мм осадков и только в верховьях реки Бельбек выпало 24 мм осадков.



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"В Крымских горах наблюдался существенный недобор осадков: в районе Ай-Петри выпало 43% нормы, а в районе Ангарского перевала - 26% нормы", - говорится в сообщении, на которое ссылается портал АРК.



"Река Альма выше гидропоста Партизанское местами пересохла. На большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание", - говорят в подконтрольном Кремлю "гидрометцентре".



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"Приток воды к водохранилищам природного стока за 25 дней октября в млн куб. м составлял: Белогорское - 0,703, Симферопольское - 0,753, Счастливое - 0,351, Чернореченское - 0,527. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, на конец октября 2021 года составил 112,08 млн куб. м, что на 6,88 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - отмечает "гидрометцентр".



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