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Недействительный COVID-сертификат: актера Джона Малковича не пустили в венецианский отель

19 января, 2022 среда
17:46
Культура

Американского актера Джона Малковича не пустили в одну из венецианских гостиниц в Италии из-за того, что у него истек срок действия COVID-сертификата

Об этом сообщает ANSA.

68-летнего актера и режиссера Джона Малковича не впустили в отель Hotel Danieli с видом на центральную площадь святого Марка в Венеции, потому что у его зеленого COVID-сертификата на прошлой неделе истек срок.

Издание отмечает, что Малкович в течение двух дней находился в Венеции для съемок телесериала "Рипли" ("Ripley").

Местные СМИ сообщают, что актер вынужден был переночевать в частной резиденции недалеко от отеля.

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Новости
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COVID-сертификат
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