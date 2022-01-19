Недействительный COVID-сертификат: актера Джона Малковича не пустили в венецианский отель
Американского актера Джона Малковича не пустили в одну из венецианских гостиниц в Италии из-за того, что у него истек срок действия COVID-сертификата
Об этом сообщает ANSA.
68-летнего актера и режиссера Джона Малковича не впустили в отель Hotel Danieli с видом на центральную площадь святого Марка в Венеции, потому что у его зеленого COVID-сертификата на прошлой неделе истек срок.
Издание отмечает, что Малкович в течение двух дней находился в Венеции для съемок телесериала "Рипли" ("Ripley").
Местные СМИ сообщают, что актер вынужден был переночевать в частной резиденции недалеко от отеля.
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