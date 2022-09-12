Неделя наступлений на Харьковщине сдвинула с мертвой точки внутренние процессы в РФ, - советник министра МВД Денисенко
Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, отметил, что впервые за 22 года большое количество россиян начинает в комментариях к телеграм-каналам, прежде всего российских пропагандистов, очень жестко выступать против Путина
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Можем сказать, что эта неделя наступлений на Харьковщине во многом сдвинула с мертвой точки внутренние процессы в РФ. Впервые за 22 года большое количество россиян начинает в комментариях к телеграм-каналам, прежде всего российских пропагандистов, очень жестко выступать против Путина. То есть дошло до того, что почти половина путинских пропагандистов вынуждены были отключить комментарии к своим телеграм- и ютуб-каналам. Мы понимаем, что это реальные россияне, которые начали критически высказываться против самого Путина", - отметил советник министра внутренних дел Украины.
Вадим Денисенко добавил, что нужно обратить внимание и на другой момент создания не оппозиции как политической организации, а группы людей, оппозиционно настроенных и критикующих действия Кремля.
"Поэтому украинская операция по освобождению Харьковщины во многом повлияла на ситуацию непосредственно в России и впервые люди начали публично, пока в комментариях, говорить, что король голый. Это такое первое проявление, когда недовольство Путиным начало выплескиваться за пределы закрытых кухонь", - подытожил. Денисенко.
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