"Неделя может быть тяжелой. Примите это решение": жителей Луганщины призвали эвакуироваться из-за вероятного наступления оккупантов
Жителей Луганской области призвали выехать в более безопасные места эвакуационными рейсами из городов, находящихся в прифронтовой зоне, из-за вероятности нового наступления российских военных
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что следующая неделя может быть тяжелой и последней, когда еще у власти будет шанс спасти граждан.
"Наступление. Как это произойдет? Наверное, по-фашистски, традиционно, утром, когда Вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", - пишет Гайдай.
По его словам, военные ВСУ готовы встретить оккупантов и отражать очередное нашествие, при этом на ход ведения боев будет существенно влиять то, остаются ли в населенных пунктах гражданские.
"Как быстро справятся с российским нападением наши защитники, зависит и от вас. Остаться в живых - единственное, что от вас требуется", - написал глава ОВА.
Он рассказал об общении с жителями пострадавшего от вражеских обстрелов Лисичанска и сравнил ситуацию в Рубежном, Попасной и Горской общине с осажденным Мариуполем.
"Решение за вами. Те, кто ежедневно рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус - это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Видели новое Северодонецкое кладбище?! Больше каждый день... Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эту неделю может многое решить", - добавил Гайдай.
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