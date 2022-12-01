Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки МОУ.

"Там женщины во Владимире бунт подняли, потому что неизвестно насколько солдат привезли. Записали обращение - спрашивают, почему гуманитарка не доходит до людей. Здесь ребята были не из нашей роты, они свои автоматы сбросили офицерам и пошли пешком, чтобы дойти до военной прокуратуры. Семь дней ничего не ели: ни воды не привозили, ни еды", - говорится в перехвате.

Напомним, украинская разведка перехватила разговор оккупантов с женой, где он рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в террористические "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации"

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